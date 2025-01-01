Grifon SB-FW95 софтбокс октобокс 95 см

Описание

Благодаря своей особой форме, октобокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета.

Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.