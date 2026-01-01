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Fotokvant TRS-33x3 потолочная система 3х3 м с 3 пантографами
Fotokvant TRS-33x3 потолочная система 3х3 м с 3 пантографами
Fotokvant TRS-33x3 потолочная система 3х3 м с 3 пантографами

Fotokvant TRS-33x3 потолочная система 3х3 м с 3 пантографами

Fotokvant
Артикул: DAN-3339

Потолочная система Fotokvant TRS-33x3 - размером 3х3 м с тремя пантографами.

Система монтажа осветительных приборов включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы и пантографы. Предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

Описание

Потолочная система Fotokvant TRS-33x3 (3х3 м, 3 пантографа) | Обзор и характеристики

Fotokvant TRS-33x3 — потолочная система 3×3 м с 3 пантографами

Fotokvant TRS-33x3 — это профессиональная подвесная потолочная система для монтажа осветительного оборудования. Она предназначена для фотостудий и съёмочных павильонов, где важно освободить пространство на полу и обеспечить максимальную гибкость в размещении источников света.

Система состоит из четырёх стационарных рельс и трёх пантографов (подвесов), которые перемещаются по ним. Она крепится к потолку и позволяет устанавливать осветительные приборы в любой точке рабочей зоны размером 3 на 4 метра. Такая конструкция даёт фотографу свободу в изменении схем освещения без необходимости передвигать стойки по студии.

Основные технические характеристики

  • Тип системы: подвесная потолочная (рельсовая)
  • Размер рабочей зоны: 3 × 4 метра
  • Количество стационарных рельс: 4
  • Количество пантографов (подвесов): 3
  • Крепление: к потолку (требует монтажа)
  • Материал: металл (алюминиевые рельсы, стальные комплектующие)
  • Совместимость: с большинством типов студийных осветительных приборов (через стандартные адаптеры)
  • Артикул производителя: DAN-3339

Назначение и преимущества использования

Подвесная система решает ключевые задачи студийной работы.

  • Освобождение пространства на полу. Отсутствие стоек и штативов на полу позволяет свободно перемещаться по студии, изменять ракурсы, использовать различные фоны и декорации.
  • Гибкость в построении света. Осветительные приборы можно перемещать по рельсам вдоль и поперёк рабочей зоны, а также регулировать по высоте с помощью пантографов, не переставляя стойки.
  • Быстрая смена схем освещения. Источники света всегда находятся в подвешенном состоянии, их легко передвинуть и зафиксировать в новом положении.
  • Надёжность. Все элементы системы (рельсы, пантографы, крепления) рассчитаны на длительную эксплуатацию и значительный вес осветительных приборов.
  • Эстетика и порядок. Провода и кабели убираются в короба или подвешиваются вместе с приборами, что исключает спотыкание и создаёт аккуратный вид студии.
  • Безопасность. Все приборы установлены на надежных рельсах, и их сложнее уронить по сравнению со стойками и журавлями.
  • Легкость. Даже самые тяжелые приборы можно передвигать по рельсам одной рукой.
  • Хранение. Подняв все приборы под потолок, их можно хранить непосредственно на потолочной системе, не занимая место на полу.
  • Съемка сверху. Пантографы позволяют разместить освещение строго сверху, не используя дорогостоящих журавлей.

Ключевые компоненты системы

Система TRS-33x3 включает в себя следующие элементы.

  • Стационарные рельсы. Монтируются непосредственно к потолку и служат направляющими для пантографов. В комплекте 4 рельсы длиной 3 метра.
  • Пантографы (подвесы). Регулируемые по высоте механизмы, которые опускаются вниз для крепления осветительных приборов и поднимаются вверх, когда они не нужны. В комплекте 3 пантографа.
  • Крепёжные элементы. В комплект входят все необходимые детали для надёжной фиксации рельс к потолку.

Совместимость и примеры использования

Система совместима с широким кругом студийного оборудования.

  • LED-осветители и моноблоки. Практически все современные студийные источники света имеют крепление для подвеса на пантограф.
  • Софтбоксы, октобоксы, рефлекторы. Модификаторы света крепятся к осветительным приборам стандартным образом (через байонет).
  • Студии площадью от 16 кв. м. Система рассчитана на помещение длиной и шириной не менее 3-4 метров.
  • Схемы освещения. Подходит для создания как простых (рисующий, заполняющий) схем, так и сложных многоприборных конфигураций. Три пантографа оптимальны для базовой схемы из рисующего, заполняющего и контрового света.

Важные замечания при монтаже и эксплуатации

  • Требует профессионального монтажа. Установка системы должна выполняться с учётом нагрузок и типа перекрытий (бетон, дерево, гипсокартон). Рекомендуется привлечение специалистов.
  • Учитывайте высоту потолка. Минимальная высота помещения должна позволять опускать пантографы на нужный уровень и поднимать их для освобождения пространства.
  • Проверяйте надёжность фиксации. Периодически осматривайте все крепления, рельсы и замки пантографов — безопасность оборудования и людей должна быть на первом месте.
  • Размеры помещения. Система TRS-33x3 рассчитана на зону 3×4 м, поэтому помещение должно иметь соответствующие габариты (не менее 3,5×4,5 м для комфортной работы).
  • Планируйте расположение. Перед монтажом продумайте схему размещения, чтобы рельсы не пересекали проходы и не мешали работе с фоном.

Итоговое впечатление

Fotokvant TRS-33x3 — это профессиональное решение для студий, где ценятся мобильность, скорость и чистота рабочего пространства. Освобождая пол от стоек и штативов, система позволяет фотографу и команде свободно перемещаться, быстро менять схемы света и экспериментировать с освещением. Три пантографа в зоне 3×4 м покрывают основные потребности в установке рисующего, заполняющего и контрового источников. Качество материалов и продуманная конструкция обеспечивают долгую и надёжную эксплуатацию. Для студий, готовых к инвестициям в организацию пространства, это один из лучших способов повысить эффективность съёмочного процесса.

Комплектация

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