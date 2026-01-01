Fotokvant TRS-33x3 потолочная система 3х3 м с 3 пантографами

Описание

Потолочная система Fotokvant TRS-33x3 (3х3 м, 3 пантографа) | Обзор и характеристики

Fotokvant TRS-33x3 — потолочная система 3×3 м с 3 пантографами

Fotokvant TRS-33x3 — это профессиональная подвесная потолочная система для монтажа осветительного оборудования. Она предназначена для фотостудий и съёмочных павильонов, где важно освободить пространство на полу и обеспечить максимальную гибкость в размещении источников света.

Система состоит из четырёх стационарных рельс и трёх пантографов (подвесов), которые перемещаются по ним. Она крепится к потолку и позволяет устанавливать осветительные приборы в любой точке рабочей зоны размером 3 на 4 метра. Такая конструкция даёт фотографу свободу в изменении схем освещения без необходимости передвигать стойки по студии.

Основные технические характеристики

Тип системы: подвесная потолочная (рельсовая)

Размер рабочей зоны: 3 × 4 метра

Количество стационарных рельс: 4

Количество пантографов (подвесов): 3

Крепление: к потолку (требует монтажа)

Материал: металл (алюминиевые рельсы, стальные комплектующие)

Совместимость: с большинством типов студийных осветительных приборов (через стандартные адаптеры)

Артикул производителя: DAN-3339

Назначение и преимущества использования

Подвесная система решает ключевые задачи студийной работы.

Освобождение пространства на полу . Отсутствие стоек и штативов на полу позволяет свободно перемещаться по студии, изменять ракурсы, использовать различные фоны и декорации.

. Отсутствие стоек и штативов на полу позволяет свободно перемещаться по студии, изменять ракурсы, использовать различные фоны и декорации. Гибкость в построении света . Осветительные приборы можно перемещать по рельсам вдоль и поперёк рабочей зоны, а также регулировать по высоте с помощью пантографов, не переставляя стойки.

. Осветительные приборы можно перемещать по рельсам вдоль и поперёк рабочей зоны, а также регулировать по высоте с помощью пантографов, не переставляя стойки. Быстрая смена схем освещения . Источники света всегда находятся в подвешенном состоянии, их легко передвинуть и зафиксировать в новом положении.

. Источники света всегда находятся в подвешенном состоянии, их легко передвинуть и зафиксировать в новом положении. Надёжность . Все элементы системы (рельсы, пантографы, крепления) рассчитаны на длительную эксплуатацию и значительный вес осветительных приборов.

. Все элементы системы (рельсы, пантографы, крепления) рассчитаны на длительную эксплуатацию и значительный вес осветительных приборов. Эстетика и порядок . Провода и кабели убираются в короба или подвешиваются вместе с приборами, что исключает спотыкание и создаёт аккуратный вид студии.

. Провода и кабели убираются в короба или подвешиваются вместе с приборами, что исключает спотыкание и создаёт аккуратный вид студии. Безопасность . Все приборы установлены на надежных рельсах, и их сложнее уронить по сравнению со стойками и журавлями.

. Все приборы установлены на надежных рельсах, и их сложнее уронить по сравнению со стойками и журавлями. Легкость . Даже самые тяжелые приборы можно передвигать по рельсам одной рукой.

. Даже самые тяжелые приборы можно передвигать по рельсам одной рукой. Хранение . Подняв все приборы под потолок, их можно хранить непосредственно на потолочной системе, не занимая место на полу.

. Подняв все приборы под потолок, их можно хранить непосредственно на потолочной системе, не занимая место на полу. Съемка сверху. Пантографы позволяют разместить освещение строго сверху, не используя дорогостоящих журавлей.

Ключевые компоненты системы

Система TRS-33x3 включает в себя следующие элементы.

Стационарные рельсы . Монтируются непосредственно к потолку и служат направляющими для пантографов. В комплекте 4 рельсы длиной 3 метра.

. Монтируются непосредственно к потолку и служат направляющими для пантографов. В комплекте 4 рельсы длиной 3 метра. Пантографы (подвесы) . Регулируемые по высоте механизмы, которые опускаются вниз для крепления осветительных приборов и поднимаются вверх, когда они не нужны. В комплекте 3 пантографа.

. Регулируемые по высоте механизмы, которые опускаются вниз для крепления осветительных приборов и поднимаются вверх, когда они не нужны. В комплекте 3 пантографа. Крепёжные элементы. В комплект входят все необходимые детали для надёжной фиксации рельс к потолку.

Совместимость и примеры использования

Система совместима с широким кругом студийного оборудования.

LED-осветители и моноблоки . Практически все современные студийные источники света имеют крепление для подвеса на пантограф.

. Практически все современные студийные источники света имеют крепление для подвеса на пантограф. Софтбоксы, октобоксы, рефлекторы . Модификаторы света крепятся к осветительным приборам стандартным образом (через байонет).

. Модификаторы света крепятся к осветительным приборам стандартным образом (через байонет). Студии площадью от 16 кв. м . Система рассчитана на помещение длиной и шириной не менее 3-4 метров.

. Система рассчитана на помещение длиной и шириной не менее 3-4 метров. Схемы освещения. Подходит для создания как простых (рисующий, заполняющий) схем, так и сложных многоприборных конфигураций. Три пантографа оптимальны для базовой схемы из рисующего, заполняющего и контрового света.

Важные замечания при монтаже и эксплуатации

Требует профессионального монтажа . Установка системы должна выполняться с учётом нагрузок и типа перекрытий (бетон, дерево, гипсокартон). Рекомендуется привлечение специалистов.

. Установка системы должна выполняться с учётом нагрузок и типа перекрытий (бетон, дерево, гипсокартон). Рекомендуется привлечение специалистов. Учитывайте высоту потолка . Минимальная высота помещения должна позволять опускать пантографы на нужный уровень и поднимать их для освобождения пространства.

. Минимальная высота помещения должна позволять опускать пантографы на нужный уровень и поднимать их для освобождения пространства. Проверяйте надёжность фиксации . Периодически осматривайте все крепления, рельсы и замки пантографов — безопасность оборудования и людей должна быть на первом месте.

. Периодически осматривайте все крепления, рельсы и замки пантографов — безопасность оборудования и людей должна быть на первом месте. Размеры помещения . Система TRS-33x3 рассчитана на зону 3×4 м, поэтому помещение должно иметь соответствующие габариты (не менее 3,5×4,5 м для комфортной работы).

. Система TRS-33x3 рассчитана на зону 3×4 м, поэтому помещение должно иметь соответствующие габариты (не менее 3,5×4,5 м для комфортной работы). Планируйте расположение. Перед монтажом продумайте схему размещения, чтобы рельсы не пересекали проходы и не мешали работе с фоном.

Итоговое впечатление

Fotokvant TRS-33x3 — это профессиональное решение для студий, где ценятся мобильность, скорость и чистота рабочего пространства. Освобождая пол от стоек и штативов, система позволяет фотографу и команде свободно перемещаться, быстро менять схемы света и экспериментировать с освещением. Три пантографа в зоне 3×4 м покрывают основные потребности в установке рисующего, заполняющего и контрового источников. Качество материалов и продуманная конструкция обеспечивают долгую и надёжную эксплуатацию. Для студий, готовых к инвестициям в организацию пространства, это один из лучших способов повысить эффективность съёмочного процесса.