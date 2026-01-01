Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см

Wansen BMF-93183S – гибкое серебряное зеркало для студии 93×183 см
Wansen BMF-93183S (артикул MTG-1768) – это гибкое серебряное зеркало размером 93×183 см, предназначенное для использования в фото- и видеостудиях. Гибкая конструкция позволяет придавать зеркалу любую форму, создавая необычные световые эффекты, работая с отражениями и заполняя тени мягким направленным светом.
Серебряная поверхность обеспечивает высокую отражающую способность, что делает его также идеальным инструментом для подсветки объектов, создания бликов и управления световым рисунком в студии. Компактные размеры и гибкость позволяют использовать зеркало в не только в студии, но и взять с собой на выезд.
Назначение и применение
- Креативные эффекты: придание зеркалу изогнутой формы для необычного светового рисунка.
- Заполнение света: использование для подсветки теней в портретной съёмке.
- Создание отражений: работа с предметами, где важны блики и отражения.
- Студийная и выездная работа: лёгкое и компактное зеркало удобно брать с собой.
- Эффект лужи: положите зеркало в траву и получите эффект небольшой лужи с зеркальной поверхностью
Ключевые особенности
- Размер 93×183 см: достаточно большой для съёмки в полный рост и групповых портретов.
- Гибкая конструкция: позволяет придавать зеркалу любую форму для творческих эффектов.
- Серебряная поверхность: высокая отражающая способность для яркого и чёткого заполнения света.
- Лёгкий вес: удобно носить с собой и использовать на выезде.
- Универсальность: подходит для работы с естественным и искусственным светом.
Технические характеристики
- Тип: гибкое зеркало
- Бренд: Wansen
- Модель: BMF-93183S
- Цвет: серебряный
- Размер: 93 × 183 см
- Конструкция: гибкая, может принимать любую форму
- Применение: студийная фотография, видеосъёмка, рекламные проекты
Как использовать гибкое зеркало
- Подготовка: снимите защитную пленку с зеркала.
- Установка: разместите зеркало в нужном месте студии или на выезде.
- Придание формы: согните зеркало под нужным углом для получения желаемого светового эффекта.
- Направление света: отражайте свет от источника на объект съёмки.
- Регулировка: меняйте угол и форму зеркала для точной настройки освещения.
Преимущества использования
- Гибкость: возможность создавать нестандартные световые эффекты.
- Высокая отражающая способность: серебряное покрытие даёт яркий и контрастный свет.
- Компактность: лёгкое зеркало легко транспортировать.
- Универсальность: подходит для любых съёмочных задач.
Совместимость с аксессуарами
- Системы крепления: используйте системы крепления пластиковых фонов
- Прочие крепления: Используйте клипсы и тейпы для крепления фона в любом месте. Прищепки-клипсы Fotokvant CL-P100 (пластиковые) или Fotokvant CL-C35 (металлические).
Уход и хранение
- Не допускайте резких перегибов и механических повреждений.
- При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.
- Избегайте контакта с абразивными материалами.