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Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см
Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см

Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см

Wansen
Артикул: DAN-9811

Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро. Размер - 1,83х0,93 м. Художественный пластиковый фон размером 1,83х0,93 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.

Описание

Wansen BMF-93183S – гибкое серебряное зеркало для студии 93×183 см

Wansen BMF-93183S (артикул MTG-1768) – это гибкое серебряное зеркало размером 93×183 см, предназначенное для использования в фото- и видеостудиях. Гибкая конструкция позволяет придавать зеркалу любую форму, создавая необычные световые эффекты, работая с отражениями и заполняя тени мягким направленным светом.

Серебряная поверхность обеспечивает высокую отражающую способность, что делает его также идеальным инструментом для подсветки объектов, создания бликов и управления световым рисунком в студии. Компактные размеры и гибкость позволяют использовать зеркало в не только в студии, но и взять с собой на выезд.

Назначение и применение

  • Креативные эффекты: придание зеркалу изогнутой формы для необычного светового рисунка.
  • Заполнение света: использование для подсветки теней в портретной съёмке.
  • Создание отражений: работа с предметами, где важны блики и отражения.
  • Студийная и выездная работа: лёгкое и компактное зеркало удобно брать с собой.
  • Эффект лужи: положите зеркало в траву и получите эффект небольшой лужи с зеркальной поверхностью

Ключевые особенности

  • Размер 93×183 см: достаточно большой для съёмки в полный рост и групповых портретов.
  • Гибкая конструкция: позволяет придавать зеркалу любую форму для творческих эффектов.
  • Серебряная поверхность: высокая отражающая способность для яркого и чёткого заполнения света.
  • Лёгкий вес: удобно носить с собой и использовать на выезде.
  • Универсальность: подходит для работы с естественным и искусственным светом.

Технические характеристики

  • Тип: гибкое зеркало
  • Бренд: Wansen
  • Модель: BMF-93183S
  • Цвет: серебряный
  • Размер: 93 × 183 см
  • Конструкция: гибкая, может принимать любую форму
  • Применение: студийная фотография, видеосъёмка, рекламные проекты

Как использовать гибкое зеркало

  1. Подготовка: снимите защитную пленку с зеркала.
  2. Установка: разместите зеркало в нужном месте студии или на выезде.
  3. Придание формы: согните зеркало под нужным углом для получения желаемого светового эффекта.
  4. Направление света: отражайте свет от источника на объект съёмки.
  5. Регулировка: меняйте угол и форму зеркала для точной настройки освещения.

Преимущества использования

  • Гибкость: возможность создавать нестандартные световые эффекты.
  • Высокая отражающая способность: серебряное покрытие даёт яркий и контрастный свет.
  • Компактность: лёгкое зеркало легко транспортировать.
  • Универсальность: подходит для любых съёмочных задач.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Не допускайте резких перегибов и механических повреждений.
  • При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.
  • Избегайте контакта с абразивными материалами.

Комплектация

В стандартную поставку входит гибкое зеркало Wansen BMF-93183S в коробке

Стойки, держатели и другие аксессуары приобретаются отдельно

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