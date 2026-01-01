Wansen BMF-93183S гибкое зеркало серебро 93х183 см

Описание

Wansen BMF-93183S – гибкое серебряное зеркало для студии 93×183 см

Wansen BMF-93183S (артикул MTG-1768) – это гибкое серебряное зеркало размером 93×183 см, предназначенное для использования в фото- и видеостудиях. Гибкая конструкция позволяет придавать зеркалу любую форму, создавая необычные световые эффекты, работая с отражениями и заполняя тени мягким направленным светом.

Серебряная поверхность обеспечивает высокую отражающую способность, что делает его также идеальным инструментом для подсветки объектов, создания бликов и управления световым рисунком в студии. Компактные размеры и гибкость позволяют использовать зеркало в не только в студии, но и взять с собой на выезд.

Назначение и применение

Креативные эффекты: придание зеркалу изогнутой формы для необычного светового рисунка.

придание зеркалу изогнутой формы для необычного светового рисунка. Заполнение света: использование для подсветки теней в портретной съёмке.

использование для подсветки теней в портретной съёмке. Создание отражений: работа с предметами, где важны блики и отражения.

работа с предметами, где важны блики и отражения. Студийная и выездная работа: лёгкое и компактное зеркало удобно брать с собой.

лёгкое и компактное зеркало удобно брать с собой. Эффект лужи: положите зеркало в траву и получите эффект небольшой лужи с зеркальной поверхностью

Ключевые особенности

Размер 93×183 см: достаточно большой для съёмки в полный рост и групповых портретов.

достаточно большой для съёмки в полный рост и групповых портретов. Гибкая конструкция: позволяет придавать зеркалу любую форму для творческих эффектов.

позволяет придавать зеркалу любую форму для творческих эффектов. Серебряная поверхность: высокая отражающая способность для яркого и чёткого заполнения света.

высокая отражающая способность для яркого и чёткого заполнения света. Лёгкий вес: удобно носить с собой и использовать на выезде.

удобно носить с собой и использовать на выезде. Универсальность: подходит для работы с естественным и искусственным светом.

Технические характеристики

Тип: гибкое зеркало

гибкое зеркало Бренд: Wansen

Wansen Модель: BMF-93183S

BMF-93183S Цвет: серебряный

серебряный Размер: 93 × 183 см

93 × 183 см Конструкция: гибкая, может принимать любую форму

гибкая, может принимать любую форму Применение: студийная фотография, видеосъёмка, рекламные проекты

Как использовать гибкое зеркало

Подготовка: снимите защитную пленку с зеркала. Установка: разместите зеркало в нужном месте студии или на выезде. Придание формы: согните зеркало под нужным углом для получения желаемого светового эффекта. Направление света: отражайте свет от источника на объект съёмки. Регулировка: меняйте угол и форму зеркала для точной настройки освещения.

Преимущества использования

Гибкость: возможность создавать нестандартные световые эффекты.

возможность создавать нестандартные световые эффекты. Высокая отражающая способность: серебряное покрытие даёт яркий и контрастный свет.

серебряное покрытие даёт яркий и контрастный свет. Компактность: лёгкое зеркало легко транспортировать.

лёгкое зеркало легко транспортировать. Универсальность: подходит для любых съёмочных задач.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение