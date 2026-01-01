Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света

Описание

Комплект мобилен, его легко транспортировать и развернуть на съемочной площадке, даже в небольшом помещении. Достаточно установить импульсные осветители и подключить к сети 220В 50Гц.

Вспышки серии Falcon Eyes SS-BJM – это импульсные моноблоки с посадочным диаметром под светоформирующие насадки - 95 мм. Благодаря универсальному стандарту крепления SS, можно установить светоформирующие насадки, как входящие в комплект, так и дополнительно приобретаемые.

Студийная вспышка Falcon Eyes SS-150BJM. Компактный студийный моноблок мощностью 150 Дж, имеет регулировку мощности от 1 до 6 с шагом 0,1 и пилотный свет 75 Вт (галогенная лампа). Байонет - SS.

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта.

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхрокабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики:

энергия импульса вспышки - 150 Дж

диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)

лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт

режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.

время перезарядки - 0,5-1,2 с

индикация готовности - световая, звуковая

оптическая синхронизация, дальность - до 10 м

цветовая температура - 5600 K ± 200

напряжение на синхроразъеме - 5 В

длительность импульса - 1/2200 c

способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST

напряжение питания - 220 В/50-60 Гц

предохранитель - 5 А

байонет - SS (диаметр 95 мм)

Студийная вспышка Falcon Eyes SS-200BJM. Компактный студийный моноблок мощностью 200 Дж, имеет регулировку мощности от 1 до 6 с шагом 0,1 и пилотный свет 75 Вт (галогенная лампа). Байонет - SS.

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта.

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхрокабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики:

энергия импульса вспышки - 200 Дж

диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)

лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт

режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.

время перезарядки - 0,5-1,3 с

индикация готовности - световая, звуковая

оптическая синхронизация, дальность - до 10 м

цветовая температура - 5600 K ± 200

напряжение на синхроразъеме - 5 В

длительность импульса - 1/2200 c

способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST

напряжение питания - 220 В/50-60 Гц

предохранитель - 5 А

байонет - SS (диаметр 95 мм)

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для формирования направленного, концентрированного пучка света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава, внутри отражающее серебристое покрытие.

Четырехлепестковые шторки Falcon Eyes SSA-BDM с сотовой решеткой и 4 цветными фильтрами на металлической магнитной рамке помогают точно настроить освещение в соответствии с творческими задачами фотографа: создать цветные блики на предмете или модели, подсветить фотофон, придать световому пятну нужную форму.

Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×90 см. Закрытая конструкция софтбокса дает возможность избежать потерь светового потока. Отражатель с серебристой внутренней поверхностью создает равномерную засветку рассеивателя. Софтбокс упакован в чехол.

Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с адаптером-шпиготом 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”, позволяющая устанавливать оборудование с соответствующими посадочными диаметрами. Шаровая головка с резьбой 1/4” устанавливается на стойку. Максимальная высота стойки-треноги составляет 240 см, а конструкция из 4-х телескопических секций обеспечивает минимальную рабочую высоту 79 см.

Сумка Falcon Eyes LSB-40 предназначена для хранения и транспортировки студийных стоек. Внутри три отсека с тканевыми перегородками и стяжки для фиксации. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего синтетического материала.