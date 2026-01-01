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Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света

Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM комплект импульсного света

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5494

Комплект импульсного света Falcon Eyes SSK 2150-1200 BJM.

Комплект импульсного света на базе трех моноблоков две вспышки SS-150BJM, одна вспышка SS-200BJM. В комплекте также три стойки высотой 240 см, универсальный рефлектор, софтбокс 60х90 см, шторки с набором цветных фильтров и сумка.

Описание

Комплект мобилен, его легко транспортировать и развернуть на съемочной площадке, даже в небольшом помещении. Достаточно установить импульсные осветители и подключить к сети 220В 50Гц.

Вспышки серии Falcon Eyes SS-BJM – это импульсные моноблоки с посадочным диаметром под светоформирующие насадки - 95 мм. Благодаря универсальному стандарту крепления SS, можно установить светоформирующие насадки, как входящие в комплект, так и дополнительно приобретаемые.

Студийная вспышка Falcon Eyes SS-150BJM. Компактный студийный моноблок мощностью 150 Дж, имеет регулировку мощности от 1 до 6 с шагом 0,1 и пилотный свет 75 Вт (галогенная лампа). Байонет - SS.

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта. 

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхрокабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 150 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
  • режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,5-1,2 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/2200 c
  • способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • предохранитель - 5 А
  • байонет - SS (диаметр 95 мм)

Студийная вспышка Falcon Eyes SS-200BJM. Компактный студийный моноблок мощностью 200 Дж, имеет регулировку мощности от 1 до 6 с шагом 0,1 и пилотный свет 75 Вт (галогенная лампа). Байонет - SS.

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта. 

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхрокабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 200 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
  • режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,5-1,3 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/2200 c
  • способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • предохранитель - 5 А
  • байонет - SS (диаметр 95 мм)

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для формирования направленного, концентрированного пучка света. Рефлектор изготовлен из алюминиевого сплава, внутри отражающее серебристое покрытие.

Четырехлепестковые шторки Falcon Eyes SSA-BDM с сотовой решеткой и 4 цветными фильтрами на металлической магнитной рамке помогают точно настроить освещение в соответствии с творческими задачами фотографа: создать цветные блики на предмете или модели, подсветить фотофон, придать световому пятну нужную форму.

Софтбокс Falcon Eyes SSA-SBU 6090 предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 60×90 см. Закрытая конструкция софтбокса дает возможность избежать потерь светового потока. Отражатель с серебристой внутренней поверхностью создает равномерную засветку рассеивателя. Софтбокс упакован в чехол.

Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с адаптером-шпиготом 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”, позволяющая устанавливать оборудование с соответствующими посадочными диаметрами. Шаровая головка с резьбой 1/4” устанавливается на стойку. Максимальная высота стойки-треноги составляет 240 см, а конструкция из 4-х телескопических секций обеспечивает минимальную рабочую высоту 79 см.

Сумка Falcon Eyes LSB-40 предназначена для хранения и транспортировки студийных стоек. Внутри три отсека с тканевыми перегородками и стяжки для фиксации. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего синтетического материала.

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes SS-150BJM студийная – 2 шт.
  • Вспышка Falcon Eyes SS-200BJM студийная  – 1 шт.
  • Лампа пилотного света – 3 шт.
  • Кабели питания – 3 шт.
  • Синхрокабель – 3 шт.
  • Стойка-тренога FEL-2440A/B.0 для фото-, видеостудии – 3 шт.
  • Софтбокс SSA-SBU 6090 в чехле – 1 шт.
  • Рефлектор SSA-SR15 – 1 шт.
  • Шторка SSA-BD с сотовой насадкой – 1 шт.
  • Фильтры цветные – 4 шт. (красный, желтый, голубой, синий).
  • Сумка LSB-40 – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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