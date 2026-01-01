Falcon Eyes SS-200BJM студийная вспышка

Описание

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта.

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики: