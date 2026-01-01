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-10 %
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования

Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4812

Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.

Описание

Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала, полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой.

Внутри сумки расположены три отсека с тканевыми перегородками для стоек, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1 метра. Мягкие стенки защитят содержимое от повреждения. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг.

Характеристики:

  • ткань - Оксфорд, 100% полиэстер
  • размер - 100х20х20 см
  • вес - 1,06 кг

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