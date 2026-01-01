Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта.
На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.
Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.
Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.
Характеристики:
- энергия импульса вспышки - 150 Дж
- диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
- лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
- режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
- время перезарядки - 0,5-1,2 с
- индикация готовности - световая, звуковая
- оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
- цветовая температура - 5600 K ± 200
- напряжение на синхроразъеме - 5 В
- длительность импульса - 1/2200 c
- способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
- напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
- предохранитель - 5 А
- байонет - SS (диаметр 95 мм)