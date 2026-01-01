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Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка
Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка
Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка
Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка

Falcon Eyes SS-150BJM студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3470

Студийная вспышка Falcon Eyes SS-150BJM.

Компактный студийный моноблок Falcon мощностью 150 Дж, имеет регулировку мощности от 1 до 6 с шагом 0,1 и пилотный свет 75 Вт (галогенная лампа). Байонет - SS.

Описание

Корпус моноблока выполнен из металла. Крепление на стойку для осуществляется при помощи металлического кронштейна с возможностью наклона вспышки. Фиксация наклона - винтовая. В основании кронштейна есть отверстие для крепления зонта. 

На задней стороне корпуса расположены органы управления вспышкой: регулятор мощности, экран, кнопки переключения режимов, кнопка тест, гнездо для синхро-кабеля и гнездо для предохранителя. Также на корпусе прибора расположены тумблер включения питания (со световой индикацией), гнездо для кабеля питания и датчик светосинхронизатора.

Посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом.

Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10, можно монтировать аксессуары с байонетом Bowens.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 150 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
  • режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,5-1,2 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/2200 c
  • способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • предохранитель - 5 А
  • байонет - SS (диаметр 95 мм)

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes SS-150BJM студийная - 1 шт.
  • Лампа пилотного света ML-75/G6.35 - 1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации.

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