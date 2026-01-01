Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT комплект импульсного света

Комплект можно использовать как в профессиональной, так и в домашней студии. Подходит для портретной съемки, а также для съемки предметов, рекламы, ювелирных изделий, одежды и аксессуаров для интернет-каталогов и пр.
Максимальная мощность лампы 120 Дж. Основное назначение - используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки. Устанавливается в стандартный патрон Е27.
Технические характеристики:
- максимальная мощность, Дж - 240
- ведущее число - 32
- питание - 180-250 Вт
- способ синхронизации - световая ловушка, синхроконтакт
- напряжение на синхроконтакте - 5 В