Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT комплект импульсного света

Описание

Комплект можно использовать как в профессиональной, так и в домашней студии. Подходит для портретной съемки, а также для съемки предметов, рекламы, ювелирных изделий, одежды и аксессуаров для интернет-каталогов и пр.

Максимальная мощность лампы 120 Дж. Основное назначение - используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки. Устанавливается в стандартный патрон Е27.

Технические характеристики: