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Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT комплект импульсного света
Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT комплект импульсного света

Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT комплект импульсного света

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3685

Комплект импульсного света Falcon Eyes SSK-2120 U-KIT.

Готовый комплект для студийной съемки. Две лампы-вспышки Falcon Eyes SS-120, два зонта UR-40T и UR-40TS, две стойки Falcon Eyes FEL-1860A, два патрона Е27, радиосинхронизатор RF-AC (02) и сумка для переноски.



Описание

Комплект можно использовать как в профессиональной, так и в домашней студии. Подходит для портретной съемки, а также для съемки предметов, рекламы, ювелирных изделий, одежды и аксессуаров для интернет-каталогов и пр.

Максимальная мощность лампы 120 Дж. Основное назначение - используется как вспомогательный источник света при подсветке отдельных участков кадра и предметов, создании бликов в нужных местах, также возможно использовать как основной источник света в некоторых видах съемки. Устанавливается в стандартный патрон Е27.

Технические характеристики:

  • максимальная мощность, Дж - 240
  • ведущее число - 32
  • питание - 180-250 Вт
  • способ синхронизации - световая ловушка, синхроконтакт
  • напряжение на синхроконтакте - 5 В

Комплектация

  • Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-120 - 2 шт.
  • Стойка FEL-1860A - 2 шт.
  • Зонт Falcon Eyes UR-40T - 1 шт.
  • Зонт Falcon Eyes UR-40TS - 1 шт.
  • Патрон Falcon Eyes LH-27(UB) - 2 шт.
  • Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC (02) - 1 шт.
  • Сумка Falcon Eyes SKB-20-1, - 1 шт.

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