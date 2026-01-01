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Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes FlatLight 600 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9644

Falcon Eyes FlatLight 600 LED - светодиодный осветитель с ЖК-экраном и пультом дистанционного управления.

Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5x17 см с цветовой температурой 5600К.

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.


Описание

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 36 Вт.

Цветовая температура 5600K. Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD-экране, индикация 10–100 с шагом 1.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

На задней панели прибора находится большой ЖК-экран с четырехразрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль (приобретается отдельно).

Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии NP-F.

В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 600
  • мощность светодиодов, Вт - 36
  • цветовая температура, К - 5600
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • угол раскрытия светового потока, град. - 45
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления, ГГц - 2,4
  • дистанция радиоуправления, м - 50
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя без кронштейна, мм - 251×190×42
  • вес осветителя с кронштейном, без шторок и фильтра, кг - 1,25

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 600 LED.
  • Шторки.
  • Конверсионный фильтр 3200К.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для хранения.
  • Руководство по эксплуатации.

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