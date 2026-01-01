images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный

Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1265

Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - светодиодный осветительпультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой.

Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5x16,5 см с цветовой температурой от 3200 до 5600К, плавной регулировкой яркости, возможностью питания от аккумулятора NP-F.

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.

Описание

Прибор очень эффективен, так как при его создании были применены светодиоды с высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). Компактный корпус осветителя практически не нагревается, а потребляемая мощность составляет 36 Вт.

Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD-экране, индикация 10–100 с шагом 1. 

Возможность регулировки цветового баланса позволяет избавиться от фильтров в пользу встроенного бесступенчатого управления цветом от 3200К до 5600K.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

На задней панели прибора находится большой ЖК-экран с четырехразрядной индикацией, удобный диммер (выполняющий функцию изменения яркости и цветовой температуры), кнопки управления режимами работы, кнопка выбора источника питания, вход и выход DMX (обеспечивают внешнее управление через консоль (приобретается отдельно).

Прибор может работать как от сети через адаптер, так и от аккумуляторных батарей серии NP-F.

В комплект также входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем (группой осветителей), действующий на расстоянии до 50 м. Выполняет функции удаленного включения и выключения, регулировки яркости и цветовой температуры.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 600
  • мощность светодиодов, Вт - 36
  • цветовая температура, К - от 3200 до 5600
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • угол раскрытия светового потока, град. - 45
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления, ГГц - 2,4
  • дистанция радиоуправления, м - 50
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсека для аккумуляторных батарей NP-F750/960
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8»
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя без кронштейна, мм 251×190×42
  • вес осветителя с кронштейном, без шторок и фильтра, кг - 1,25

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color.
  • Шторки.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для хранения.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

350 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.