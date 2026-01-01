Fotokvant BN-2150 Heavenly нетканый фон 2,1х5,0 м небесный

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Для установки рекомендуются следующие системы установки:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет голубого неба.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Чаще всего имеет неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.
Для установки рекомендуются следующие системы установки:
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Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет красный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Grifon BD-03 (BD-100) – шторки с сотами и фильтрами для импульсных вспышек с посадочным диаметром 95-105 мм. В комплекте также имеется съемная сотовая решетка и четыре цветных фильтра. Предназначены для работы со вспышками серии SS. Крепится на вспышку с помощью четырех зажимных креплений.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.