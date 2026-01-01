Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра

Описание

Легкая и компактная конструкция позволяет использовать систему как на выезде, так и в студии. В сложенном состоянии комплект помещается в сумку-чехол. Регулируемая рабочая высота позволяет снимать как небольшие предметы и объекты, так и ростовые портреты.

Четырехсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 25, 22, 19 и 16 мм, ножки - из трубок диаметром 19 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной штанги. Минимальная рабочая высота стоек - 74 см, максимальная рабочая высота - 238 см. Размах ножек - 86 см, длина в сложенном виде - 70 см.

Горизонтальная перекладина - составная. Максимальная длина - 302 см. Состоит из четырех алюминиевых секций-трубок (диаметр 25 мм) с подпружиненными фиксаторами. При необходимости можно использовать две крайние секции, тогда длина штанги будет составлять 151 см.

Установка фона без кармана для крепления производится при помощи зажимов (в комплект не входят).

Характеристики: