Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра

Легкая и компактная конструкция позволяет использовать систему как на выезде, так и в студии. В сложенном состоянии комплект помещается в сумку-чехол. Регулируемая рабочая высота позволяет снимать как небольшие предметы и объекты, так и ростовые портреты.
Четырехсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 25, 22, 19 и 16 мм, ножки - из трубок диаметром 19 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной штанги. Минимальная рабочая высота стоек - 74 см, максимальная рабочая высота - 238 см. Размах ножек - 86 см, длина в сложенном виде - 70 см.
Горизонтальная перекладина - составная. Максимальная длина - 302 см. Состоит из четырех алюминиевых секций-трубок (диаметр 25 мм) с подпружиненными фиксаторами. При необходимости можно использовать две крайние секции, тогда длина штанги будет составлять 151 см.
Установка фона без кармана для крепления производится при помощи зажимов (в комплект не входят).
Характеристики:
- минимальная рабочая высота стоек - 74 см
- максимальная рабочая высота стоек - 238 см
- размах ножек - 86 см
- длина в сложенном виде - 70 см
- материал стоек - алюминиевый сплав, пластик
- максимальная длина перекладины - 302 см (151 см при использовании только двух секций)
- диаметр секций-трубок перекладины - 25 мм
- материал секций-трубок перекладины - алюминиевый сплав
- вес комплекта - 2,73 кг