Varta V23GA алкалиновая батарейка

Характеристики:
- электрохимическая система - щелочная-алкалайновая (L)
- форма батареи - цилиндрическая (R)
- размер - 29х10х10 мм (без упаковки)
- размер упаковки - 65х55х12 мм
- напряжение - 12 В
- классификация МЭК - V 23 GA
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алкалиновая батарейка Varta V23GA.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Характеристики:
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