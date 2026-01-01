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Varta V23GA алкалиновая батарейка

Varta V23GA алкалиновая батарейка

Varta
Артикул: DAN-3335

Алкалиновая батарейка Varta V23GA.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

Описание

Характеристики:

  • электрохимическая система - щелочная-алкалайновая (L)
  • форма батареи - цилиндрическая (R)
  • размер - 29х10х10 мм (без упаковки)
  • размер упаковки - 65х55х12 мм
  • напряжение - 12 В
  • классификация МЭК - V 23 GA

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