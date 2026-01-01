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Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7777

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit.

Комплект для студийной и выездной съемки на базе трех студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 300BW. В комплекте также три стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, зонт-отражатель UR-48SB, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-22.

Описание

Комплект предназначенный составить световую схему из трех источников импульсного света, синхронизированных между собой.

Студийный моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 300BW имеет мощность 300 Дж, цветовую температуру 5600±200 К, время перезарядки 0,05-4 с, пилотный свет 30 Вт. Прибор выполнен в алюминиевом корпусе. Синхронизация производится по кабелю и оптическому каналу. Вес - 2,1 кг. Байонет - Bowens.
Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены.

Стойки представляют собой складную треногу с телескопической центральной колонной со шпиготом 5/8" и с резьбой 1/4" на конце для установки вспышек и другого студийного оборудования. Стойки выдерживают вертикальную осевую нагрузку до 6 кг и служат надежной опорой для установленного оборудования. Пружинный амортизатор стойки защитит от удара, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

Высота стойки в устойчивом рабочем положении - 260 см, максимальная высота - 280 см, минимальная - 98 см. Секции телескопической колонны изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 35, 30, 25 мм. Фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм.

Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 - светомодифицирующая насадка популярного размера 60х90 см, предназначена для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Широко применяется в предметной, портретной и других видах съемок. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, 4 каркасных металлических спиц и кольца-адаптера со сменным байонетным кольцом Bowens (диаметром 130 мм). Внешний и внутренний тканевые рассеиватели изготовлены из белого полиэстера с высокой светопропускной способностью. В комплект также входит чехол для хранения.

Кроме софтбоксов в комплект включены такие модификаторы как стандартный рефлектор RFT 7" диаметром 180 мм. Он имеет серебристую отражающую внутреннюю поверхность, слегка смягчающую и ограничивающую выходящий световой поток. Коническая насадка (снут) Falcon Eyes SN05 Pro диаметром 6 см. и серебристый отражающий зонт UR-48SB. Диаметр зонта - 101 см, длина штока 68 см.

Вместительная сумка имеет впечатляющий размер 110х29х34 см и позволит уместить не только оборудование, входящее в комплект, но и дополнительные аксессуары или личные вещи.

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter LED 300BW - 3 шт.
  • Стойка Falcon Eyes LS-2900 - 3 шт.
  • Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 - 2 шт.
  • Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4 - 1 шт.
  • Зонт-отражатель UR-48SB - 1 шт.
  • Рефлектор Falcon Eyes RFT 7" - 1 шт.
  • Насадка коническая Falcon Eyes SN05 Pro - 1 шт.
  • Сумка Falcon Eyes SKB-22 - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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