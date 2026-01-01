Falcon Eyes Sprinter LED 3300-SBU Kit комплект студийного оборудования

Описание

Комплект предназначенный составить световую схему из трех источников импульсного света, синхронизированных между собой.

Студийный моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 300BW имеет мощность 300 Дж, цветовую температуру 5600±200 К, время перезарядки 0,05-4 с, пилотный свет 30 Вт. Прибор выполнен в алюминиевом корпусе. Синхронизация производится по кабелю и оптическому каналу. Вес - 2,1 кг. Байонет - Bowens.

Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены.

Стойки представляют собой складную треногу с телескопической центральной колонной со шпиготом 5/8" и с резьбой 1/4" на конце для установки вспышек и другого студийного оборудования. Стойки выдерживают вертикальную осевую нагрузку до 6 кг и служат надежной опорой для установленного оборудования. Пружинный амортизатор стойки защитит от удара, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

Высота стойки в устойчивом рабочем положении - 260 см, максимальная высота - 280 см, минимальная - 98 см. Секции телескопической колонны изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 35, 30, 25 мм. Фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм.

Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 - светомодифицирующая насадка популярного размера 60х90 см, предназначена для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Широко применяется в предметной, портретной и других видах съемок. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, 4 каркасных металлических спиц и кольца-адаптера со сменным байонетным кольцом Bowens (диаметром 130 мм). Внешний и внутренний тканевые рассеиватели изготовлены из белого полиэстера с высокой светопропускной способностью. В комплект также входит чехол для хранения.

Кроме софтбоксов в комплект включены такие модификаторы как стандартный рефлектор RFT 7" диаметром 180 мм. Он имеет серебристую отражающую внутреннюю поверхность, слегка смягчающую и ограничивающую выходящий световой поток. Коническая насадка (снут) Falcon Eyes SN05 Pro диаметром 6 см. и серебристый отражающий зонт UR-48SB. Диаметр зонта - 101 см, длина штока 68 см.

Вместительная сумка имеет впечатляющий размер 110х29х34 см и позволит уместить не только оборудование, входящее в комплект, но и дополнительные аксессуары или личные вещи.