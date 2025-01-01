images
Falcon Eyes SKB-22 сумка

Falcon Eyes SKB-22 сумка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-525

Falcon Eyes SKB-22 – сумка из прочного влагонепроницаемого материала для хранения и транспортировки студийного оборудования.

Для удобства переноски предусмотрены плечевой ремень и ручка. Размер, см – 34х26х56.

 

 

Описание

Внутреннее пространство формируется с помощью модульной системы с дивайдерами на липучках, что позволят удобно организовать пространство в сумке и обеспечить быстрый доступ к ее содержимому. Подходит для мини-студии или небольшого комплекта, включающего пару моноблоков серии SS и некоторых аксессуаров. 

С этим товаром покупают

Avenger D650 журавль для установки освещения
Арт. FTR-576
Avenger D650 журавль для установки освещения
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.

Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

65 090 ₽
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Арт. OLE-0690
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.

3 360 ₽
OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Арт. OLE-1032
OffRoad ORT 2L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 193х127х80 мм
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.

3 030 ₽
Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Зачем нужен столик для планшета и ноутбука. Обзор
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

