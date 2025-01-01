Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Falcon Eyes SKB-22 – сумка из прочного влагонепроницаемого материала для хранения и транспортировки студийного оборудования.
Для удобства переноски предусмотрены плечевой ремень и ручка. Размер, см – 34х26х56.
Внутреннее пространство формируется с помощью модульной системы с дивайдерами на липучках, что позволят удобно организовать пространство в сумке и обеспечить быстрый доступ к ее содержимому. Подходит для мини-студии или небольшого комплекта, включающего пару моноблоков серии SS и некоторых аксессуаров.
Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.
OffRoad ORT 2L – небольшой герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 2 л.
Wansen
