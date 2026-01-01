Fotokvant VLOG-01 KIT комплект блогера

Комплект дает возможность записывать видеоблоги, транслировать стримы и т.д.

Светодиодный осветитель, входящий в комплект, имеет мощность 5,5 Вт. Этого достаточно для освещения на дистанции в 5 метров. При этом световой поток имеет силу в 800 лм, а цветовая температура равна 6000 К. Рабочее напряжение DC 3 В (две батареи формата АА). Угол освещения составляет 60 градусов. Вес осветителя всего 65 гр.

Универсальный кардиоидный микрофон укомплектован меховой ветрозащитой, креплением-амортизатором на камеру и проводами соединения со смартфоном и камерой с контактами 3,5 мм TRS и 3,5 мм TRRS. Для удобства хранения с микрофоном поставляется чехол.



Настольный мини-штатив в сложенном состоянии может использоваться как ручка-держатель.

Для крепления смартфона к штативу в комплект поставки включен держатель для смартфонов шириной от 52 до 98 мм.

Также в комплекте имеется Bluetooth кнопка-пульт для управления смартфоном в фоторежиме (пускатель затвора), а также жесткий кофр для удобной, безопасной транспортировки и хранения всего комплекта принадлежностей.







