Falcon Eyes SprintLED AIR-4 пульт-радиосинхронизатор

Описание

Пульт имеет многоканальную структуру управления состоящую из 4 групп (A, B, C и D) и 4 каналов (1~4), он предоставляет возможность группировать вспышки и назначать свободные радиоканалы с минимальным количеством помех.

Если в помещение находятся вспышки, организованные в различные группы, то срабатывать от одного пульта будут только вспышки одной группы. С пульта можно управлять и настройками каждой конкретной вспышки, если присвоить этой вспышке собственный отдельный канал. Группа D управляет срабатыванием всех вспышек, независимо от группы, установленной на импульсных моноблоках.

Такая вариативность дает фотографам гибкость и надежность управления системами импульсного освещения.



Настройки вспышки, управляемой радиосинхронизатором:

включение и отключение питания вспышки

регулировка мощности вспышки

тестовый запуск

переключение режимов пилотного света PROP/100%/OFF (пропорциональный, полная мощность, выключен)

включение и отключение режима ведомой вспышки SLAVE (светосинхронизация)

включение и отключение звукового сигнала

Пульт-радиосинхронизатор питается от 2 батареек типа ААА, для экономии заряда батареи уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо выключить пульт и включить его повторно.

Характеристики: