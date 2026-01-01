Falcon Eyes SprintLED AIR-4 пульт-радиосинхронизатор

Пульт имеет многоканальную структуру управления состоящую из 4 групп (A, B, C и D) и 4 каналов (1~4), он предоставляет возможность группировать вспышки и назначать свободные радиоканалы с минимальным количеством помех.
Если в помещение находятся вспышки, организованные в различные группы, то срабатывать от одного пульта будут только вспышки одной группы. С пульта можно управлять и настройками каждой конкретной вспышки, если присвоить этой вспышке собственный отдельный канал. Группа D управляет срабатыванием всех вспышек, независимо от группы, установленной на импульсных моноблоках.
Такая вариативность дает фотографам гибкость и надежность управления системами импульсного освещения.
Настройки вспышки, управляемой радиосинхронизатором:
- включение и отключение питания вспышки
- регулировка мощности вспышки
- тестовый запуск
- переключение режимов пилотного света PROP/100%/OFF (пропорциональный, полная мощность, выключен)
- включение и отключение режима ведомой вспышки SLAVE (светосинхронизация)
- включение и отключение звукового сигнала
Пульт-радиосинхронизатор питается от 2 батареек типа ААА, для экономии заряда батареи уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо выключить пульт и включить его повторно.
Характеристики:
- рабочий диапазон - 2.4 ГГц
- диапазон радиоканала управления - 2413.0-2464.5 МГц
- максимальная мощность сигнала - менее 5 дбм
- питание - батареи типа АААх2
- групп - 4 (A, B, C и D)
- каналов - 4 (1~4)
- дальность действия (приблиз.) - 60 м
- размер - 90х50х20мм
- размеры упаковки - 120х110х50мм
- вес (без батареек) - 50 г
- вес с упаковкой - 90 г