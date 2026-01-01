Falcon Eyes SprintLED AIR-4 пульт-радиосинхронизатор
Артикул: DAN-6258

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4.

Пульт для дистанционного управления настройками и запуском вспышек Falcon Eyes Sprinter LED. Устанавливается в разьем горячий башмак фотокамеры. Рабочая частота - 2,4 ГГц.

Описание

Пульт имеет многоканальную структуру управления состоящую из 4 групп (A, B, C и D) и 4 каналов (1~4), он предоставляет возможность группировать вспышки и назначать свободные радиоканалы с минимальным количеством помех. 

Если в помещение находятся вспышки, организованные в различные группы, то срабатывать от одного пульта будут только вспышки одной группы. С пульта можно управлять и настройками каждой конкретной вспышки, если присвоить этой вспышке собственный отдельный канал. Группа D управляет срабатыванием всех вспышек, независимо от группы, установленной на импульсных моноблоках.

Такая вариативность дает фотографам гибкость и надежность управления системами импульсного освещения.

Настройки вспышки, управляемой радиосинхронизатором:

  • включение и отключение питания вспышки
  • регулировка мощности вспышки
  • тестовый запуск
  • переключение режимов пилотного света PROP/100%/OFF (пропорциональный, полная мощность, выключен)
  • включение и отключение режима ведомой вспышки SLAVE (светосинхронизация)
  • включение и отключение звукового сигнала

Пульт-радиосинхронизатор питается от 2 батареек типа ААА, для экономии заряда батареи уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо выключить пульт и включить его повторно.

Характеристики:

  • рабочий диапазон - 2.4 ГГц
  • диапазон радиоканала управления - 2413.0-2464.5 МГц
  • максимальная мощность сигнала - менее 5 дбм
  • питание - батареи типа АААх2
  • групп - 4 (A, B, C и D)
  • каналов - 4 (1~4)
  • дальность действия (приблиз.) - 60 м
  • размер - 90х50х20мм
  • размеры упаковки - 120х110х50мм
  • вес (без батареек) - 50 г
  • вес с упаковкой - 90 г

