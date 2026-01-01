images
Vibrantone VBRT2208 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-серый

Vibrantone VBRT2208 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-серый

Vibrantone
Артикул: DAN-5761

Фон бумажный Vibrantone VBRT2208 Foggy Grey 08, размер - 2,1x11 м, цвет - светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Арт. DAN-5744
Vibrantone VBRT2107 Steel Grey 07 фон бумажный 2,1x6м цвет стальной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный VBRT2107 Steel Grey 07, размер - 2,1x6 м, цвет - стальной.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5768
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2221 Pink 21, размер - 2,1x11 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Арт. DAN-5745
Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08 фон бумажный 2,1x6м цвет светло-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2108 Foggy Grey 08, размер - 2,1x6 м, цвет - светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
Арт. DAN-4908
QZSD Q202F штатив высотой 154 см с горизонтальной колонной и комбинированной головой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q202F для камер весом до 5 кг.

Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и комбинированной головой. Максимальная высота - 152 см. Минимальная рабочая высота 49 см. В сложенном состоянии 52 см. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес штатива 1,05 кг.

5 130 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2226 Sky 26 фон бумажный 2,1x11м цвет небесный
Vibrantone VBRT2226 Sky 26 фон бумажный 2,1x11м цвет небесный
Vibrantone VBRT2226 Sky 26 фон бумажный 2,1x11м цвет небесный
Арт. DAN-5771
Vibrantone VBRT2226 Sky 26 фон бумажный 2,1x11м цвет небесный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2226 Sky 26, размер - 2,1x11 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Арт. DAN-7979
Savage (41-86) Blue Mist фон бумажный 2,18x11 м голубой туман
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (41-86) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.  Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Арт. DAN-7920
VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Держатель VaKo Roll Holder-7 для хранения рулонных фонов.

Держатель-подставка для семи рулонных фонов. Состоит из двух металлических планок каждая из которых крепится к стене на произвольной высоте, удобной для использования. На верхней планке имеются откидные ограничители (флажки) для предотвращения выпадения рулонов из держателя. На нижней планке имеются выступы, удерживающие рулон в своей ячейке. Ширина ячейки - 100 мм. Размер планки - 980х137 мм. Вес - 3,4 кг.

8 190 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.