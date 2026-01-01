Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив

Описание

Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков.

Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования.

Голова также оснащена быстросъемной площадкой. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.

Подъемная центральная колонна имеет реечный микролифт позволяющий плавно регулировать высоту штатива, без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом.

На центральной колонне расположена рукоятка из прочного композитного пластика, которая позволит комфортно использовать штатив даже при отрицательных температурах. Благодаря растяжке, расположенной на верхней секции, подготовка штатива к работе и выравнивание происходит быстрее и легче. Для дополнительной стабильности и устойчивости предусмотрен специальный крюк.

Штатив имеет трехсекционные ноги. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием, которые позволят добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях.

Для транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой на молнии с регулируемым ремнем.

Характеристики: