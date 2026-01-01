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Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив

Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2957

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

Описание

Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков.

Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования.

Голова также оснащена быстросъемной площадкой. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.

Подъемная центральная колонна имеет реечный микролифт позволяющий плавно регулировать высоту штатива, без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом.

На центральной колонне расположена рукоятка из прочного композитного пластика, которая позволит комфортно использовать штатив даже при отрицательных температурах. Благодаря растяжке, расположенной на верхней секции, подготовка штатива к работе и выравнивание происходит быстрее и легче. Для дополнительной стабильности и устойчивости предусмотрен специальный крюк.

Штатив имеет трехсекционные ноги. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием, которые позволят добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях.

Для транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой на молнии с регулируемым ремнем.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • максимальная высота штатива - 1570 мм
  • минимальная высота штатива - 560 мм
  • длина в сложенном виде - 570 мм
  • штативная голова - 3D, несъемная
  • быстросъемная площадка - да
  • размер площадки - 43х59 мм
  • резьба на площадке под камеру - 1/4"
  • длина рукоятки - 165 мм
  • пузырьковый уровень - да
  • микролифт - да
  • диаметр центральной колонны - 24 мм
  • количество секций ног - 3
  • размеры профиля секций ног - 23, 20, 17 мм
  • тип зажимов секций ног - клипсы
  • тип усиления штатива - верхняя растяжка, крюк для груза
  • материал штатива - алюминиевый сплав, композитный пластик
  • материал зажимов-фиксаторов штатива - композитный пластик
  • вес штатива - 1,16 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 2400 – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации – 1 шт.

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