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Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit комплект студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7776

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Sprinter LED 2400-SB Kit.

Начальный комплект для студийной и выездной съемки на базе двух студийных вспышек Falcon Eyes Sprinter LED 400BW. В комплекте также две стойки LS-2900, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор SprintLED AIR-4, сумка для переноски оборудования SKB-15.

Описание

Комплект предназначенный составить световую схему из двух источников импульсного света, синхронизированных между собой.

Студийный моноблок Falcon Eyes Sprinter LED 400BW имеет мощность 400 Дж, цветовую температуру 5600±200 К, время перезарядки 0,05-4 с, пилотный свет 30 Вт. Прибор выполнен в алюминиевом корпусе. Синхронизация производится по кабелю и оптическому каналу. Вес - 2,3 кг. Байонет - Bowens.
Отличительной особенностью серии вспышек Falcon Eyes Sprinter LED стали светодиодные лампы пилотного света. Надежные, экономичные и долговечные, в отличие от галогенных пилотных ламп, они не требуют частой замены.

Стойки представляют собой складную треногу с телескопической центральной колонной со шпиготом 5/8" и с резьбой 1/4" на конце для установки вспышек и другого студийного оборудования. Стойки выдерживают вертикальную осевую нагрузку до 6 кг и служат надежной опорой для установленного оборудования. Пружинный амортизатор стойки защитит от удара, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

Высота стойки в устойчивом рабочем положении - 260 см, максимальная высота - 280 см, минимальная - 98 см. Секции телескопической колонны изготавливаются из алюминиевой трубы диаметром 35, 30, 25 мм. Фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм.

Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 - светомодифицирующая насадка популярного размера 60х90 см, предназначена для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Широко применяется в предметной, портретной и других видах съемок. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, 4 каркасных металлических спиц и кольца-адаптера со сменным байонетным кольцом Bowens (диаметром 130 мм). Внешний и внутренний тканевые рассеиватели изготовлены из белого полиэстера с высокой светопропускной способностью. В комплект также входит чехол для хранения.

Вместительная сумка с наплечным ремнем размером 105х20х35 см входящая в комплект предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Она изготавливается из прочной ткани оксфорд, закрывается на застежку-молнию.

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter LED 400BW - 2 шт.
  • Стойка Falcon Eyes LS-2900 - 2 шт.
  • Софтбокс Falcon Eyes SB-BW6090 - 2 шт.
  • Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4 - 1 шт.
  • Сумка Falcon Eyes SKB-15 - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.
 

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