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QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

QZSD
Артикул: DAN-3415

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

Описание

Профессиональный штатив способен выдержать значительные нагрузки. Послужит надежным дополнением к камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и панорамную 3D-голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Могут устанавливаться под разным углом (три положения).

Дополнительную стабильность штативу обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для тяжелых DSLR и видеокамер.

При весе в 2,75 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,78 метра, а длина в собранном состоянии - всего 63 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - 3D
  • рабочая высота - 178 см
  • в сложенном состоянии - 63 см
  • материал - алюминиевый сплав
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • вес - 2,95 кг

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