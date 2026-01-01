QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

Описание

Профессиональный штатив способен выдержать значительные нагрузки. Послужит надежным дополнением к камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и панорамную 3D-голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Могут устанавливаться под разным углом (три положения).

Дополнительную стабильность штативу обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для тяжелых DSLR и видеокамер.

При весе в 2,75 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,78 метра, а длина в собранном состоянии - всего 63 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: