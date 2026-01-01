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Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный

Raylab RL-LED176 комплект постоянного света светодиодный

Raylab
Артикул: DAN-7621

Raylab RL-LED 176 – комплект постоянного света для небольших фото- и видео студий. Подойдёт для блогерских обзоров, предметной и портретной съёмки. Два четырёхламповых осветителя со светодиодными лампами выдают суммарно 176 Вт. 

Описание

Высокая цветопередача CRI≥ 96, постоянная цветовая температура 5500К , срок службы до 50 000 часов делают лампы надежными и безопасными На тыльной стороне осветителей расположены по два тумблера-питания, каждый из которых включает или выключает группу из 2-х ламп. Таким образом, комплект создаёт 4 варианта освещения: 100%, 75%, 50% и 25%. Складные софтбоксы 60х80см с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями формируют равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте до 200 см. Сумка для хранения и переноски входит в комплект.Вес комплекта: 5,5 кг.

Комплектация

  • Осветитель - 2шт
  • Софтбокс - 2шт
  • Стойка - 2 шт
  • Лампа - 8шт
  • Сумка - 1 шт

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