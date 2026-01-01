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Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый
Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый
Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый
Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый

Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый

Fotokvant
Артикул: DAN-3341

Фон тканевый Fotokvant BG-3030 Grey.

Материал полотна плотный, равномерно прокрашен со всех сторон, не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Размер - 3х3 м. Цвет - серый.

Описание

Fotokvant BG-3030 Grey фон тканевый 3х3 м серый

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