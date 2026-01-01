Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м

Fotokvant V-2630S – лёгкая система «ворота» для установки тканевых и нетканых фонов 2,6×3 м
Fotokvant V-2630S (артикул NVF-7504) – это портативная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с лёгкими тканевыми и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,6 метра и составной перекладины шириной до 3 метров, что позволяет устанавливать фоны размером до 3×7 м.
Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. Благодаря малому весу (всего 2,9 кг) и компактной упаковке (длина в сложенном виде 86 см), V-2630S легко транспортируется в комплектной сумке и быстро собирается без специальных инструментов.
Важное уточнение: Данная система предназначена для тканевых до 3х7 метра и нетканых фонов шириной до 3×11 м. С более тяжёлыми бумажными (от 2.72×11 м) и виниловыми фонами (от 2.7×5 м) конструкция может быть неустойчива. Для таких фонов рекомендуем использовать усиленные системы Fotokvant V-2630L или Fotokvant V-3030L.
Назначение и применение
- Установка тканевых и нетканых фонов: идеально подходит для фонов на выездных съёмках.
- Выездные студии: лёгкая и компактная система удобна для транспортировки.
- Работа с фонами: подходит для большинства стандартных тканевых и нетканых фонов.
Ключевые особенности
- Лёгкая конструкция: вес системы всего 2,9 кг.
- Компактная упаковка: длина в сложенном виде 86 см.
- Максимальная высота стоек: 2,6 м.
- Максимальная ширина фона: 3 м.
- Составная перекладина: 4 секции по 75 см.
- Сумка для хранения и переноски в комплекте.
- Быстрая сборка: без специальных инструментов.
Технические характеристики
- Тип: система установки фонов (ворота)
- Максимальная высота стоек: 2,6 м
- Максимальная ширина фона: 3 м
- Количество секций перекладины: 4
- Длина в упаковке: 86 см
- Вес системы: 2,9 кг
- Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка
- Рекомендуемые фоны: тканевые и нетканые
Как использовать систему «ворота»
- Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу нужной длины.
- Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м).
- Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
- Установка фона: закрепите тканевый или нетканый фон на перекладине с помощью клипс или зажимов.
- Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.
Рекомендации по выбору системы
- Для тканевых и нетканых фонов: используйте V-2630S – она лёгкая и портативная.
- Для тяжёлых бумажных фонов (2,72×11 м и более): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).
- Для виниловых фонов и очень больших рулонов: подойдёт Fotokvant V-3030L (максимальная прочность).
Совместимость с аксессуарами
- Клипсы для фонов: Fotokvant CL-C35 и другие зажимы.
- Отвесы: Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE рекомендованный отвес для фона
Уход и хранение
- Храните систему в комплектной сумке в сухом месте.
- Периодически проверяйте надёжность соединений секций перекладины.
- Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
- Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для лёгких фонов.