Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м

Описание

Fotokvant V-2630S – лёгкая система «ворота» для установки тканевых и нетканых фонов 2,6×3 м

Fotokvant V-2630S (артикул NVF-7504) – это портативная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с лёгкими тканевыми и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,6 метра и составной перекладины шириной до 3 метров, что позволяет устанавливать фоны размером до 3×7 м.

Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. Благодаря малому весу (всего 2,9 кг) и компактной упаковке (длина в сложенном виде 86 см), V-2630S легко транспортируется в комплектной сумке и быстро собирается без специальных инструментов.

Важное уточнение: Данная система предназначена для тканевых до 3х7 метра и нетканых фонов шириной до 3×11 м. С более тяжёлыми бумажными (от 2.72×11 м) и виниловыми фонами (от 2.7×5 м) конструкция может быть неустойчива. Для таких фонов рекомендуем использовать усиленные системы Fotokvant V-2630L или Fotokvant V-3030L.

Назначение и применение

Установка тканевых и нетканых фонов: идеально подходит для фонов на выездных съёмках.

идеально подходит для фонов на выездных съёмках. Выездные студии: лёгкая и компактная система удобна для транспортировки.

лёгкая и компактная система удобна для транспортировки. Работа с фонами: подходит для большинства стандартных тканевых и нетканых фонов.

Ключевые особенности

Лёгкая конструкция: вес системы всего 2,9 кг.

вес системы всего 2,9 кг. Компактная упаковка: длина в сложенном виде 86 см.

длина в сложенном виде 86 см. Максимальная высота стоек: 2,6 м.

2,6 м. Максимальная ширина фона: 3 м.

3 м. Составная перекладина: 4 секции по 75 см.

4 секции по 75 см. Сумка для хранения и переноски в комплекте.

Быстрая сборка: без специальных инструментов.

Технические характеристики

Тип: система установки фонов (ворота)

система установки фонов (ворота) Максимальная высота стоек: 2,6 м

2,6 м Максимальная ширина фона: 3 м

3 м Количество секций перекладины: 4

4 Длина в упаковке: 86 см

86 см Вес системы: 2,9 кг

2,9 кг Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка

2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка Рекомендуемые фоны: тканевые и нетканые

Как использовать систему «ворота»

Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу нужной длины. Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м). Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках. Установка фона: закрепите тканевый или нетканый фон на перекладине с помощью клипс или зажимов. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Рекомендации по выбору системы

Для тканевых и нетканых фонов: используйте V-2630S – она лёгкая и портативная.

используйте V-2630S – она лёгкая и портативная. Для тяжёлых бумажных фонов (2,72×11 м и более): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).

рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия). Для виниловых фонов и очень больших рулонов: подойдёт Fotokvant V-3030L (максимальная прочность).

Совместимость с аксессуарами

Клипсы для фонов: Fotokvant CL-C35 и другие зажимы.

Fotokvant CL-C35 и другие зажимы. Отвесы: Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE рекомендованный отвес для фона

Уход и хранение