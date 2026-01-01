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Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м

Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-7504

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


Описание

Fotokvant V-2630S – лёгкая система «ворота» для установки тканевых и нетканых фонов 2,6×3 м

Fotokvant V-2630S (артикул NVF-7504) – это портативная система установки фонов типа «ворота», предназначенная для работы с лёгкими тканевыми и неткаными фонами. Конструкция состоит из двух телескопических стоек высотой до 2,6 метра и составной перекладины шириной до 3 метров, что позволяет устанавливать фоны размером до 3×7 м.

Система разработана в первую очередь для выездных студий и фотографов, работающих на локациях. Благодаря малому весу (всего 2,9 кг) и компактной упаковке (длина в сложенном виде 86 см), V-2630S легко транспортируется в комплектной сумке и быстро собирается без специальных инструментов.

Важное уточнение: Данная система предназначена для тканевых до 3х7 метра и нетканых фонов шириной до 3×11 м. С более тяжёлыми бумажными (от 2.72×11 м) и виниловыми фонами (от 2.7×5 м) конструкция может быть неустойчива. Для таких фонов рекомендуем использовать усиленные системы Fotokvant V-2630L или Fotokvant V-3030L.

Назначение и применение

  • Установка тканевых и нетканых фонов: идеально подходит для фонов на выездных съёмках.
  • Выездные студии: лёгкая и компактная система удобна для транспортировки.
  • Работа с фонами: подходит для большинства стандартных тканевых и нетканых фонов.

Ключевые особенности

  • Лёгкая конструкция: вес системы всего 2,9 кг.
  • Компактная упаковка: длина в сложенном виде 86 см.
  • Максимальная высота стоек: 2,6 м.
  • Максимальная ширина фона: 3 м.
  • Составная перекладина: 4 секции по 75 см.
  • Сумка для хранения и переноски в комплекте.
  • Быстрая сборка: без специальных инструментов.

Технические характеристики

  • Тип: система установки фонов (ворота)
  • Максимальная высота стоек: 2,6 м
  • Максимальная ширина фона: 3 м
  • Количество секций перекладины: 4
  • Длина в упаковке: 86 см
  • Вес системы: 2,9 кг
  • Комплектация: 2 стойки, 1 перекладина (4 секции), 1 сумка
  • Рекомендуемые фоны: тканевые и нетканые

Как использовать систему «ворота»

  1. Сборка: соедините секции перекладины в цельную трубу нужной длины.
  2. Установка стоек: разложите стойки на необходимую высоту (до 2,6 м).
  3. Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойках.
  4. Установка фона: закрепите тканевый или нетканый фон на перекладине с помощью клипс или зажимов.
  5. Разборка: после съёмки разберите систему и упакуйте в комплектную сумку.

Рекомендации по выбору системы

  • Для тканевых и нетканых фонов: используйте V-2630S – она лёгкая и портативная.
  • Для тяжёлых бумажных фонов (2,72×11 м и более): рекомендуется Fotokvant V-2630L (усиленная версия).
  • Для виниловых фонов и очень больших рулонов: подойдёт Fotokvant V-3030L (максимальная прочность).

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните систему в комплектной сумке в сухом месте.
  • Периодически проверяйте надёжность соединений секций перекладины.
  • Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.
  • Не превышайте рекомендованные нагрузки – используйте систему только для лёгких фонов.

Комплектация

  • Стойки – 2 шт.
  • Перекладина (4 секции) – 1 шт.
  • Сумка – 1 шт.

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