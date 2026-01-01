GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина

В конструкции зажима предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", благодаря чему зажим является универсальным для использования практически с любым устройством. Совместим с держателями GreenBean Arm.
На внутренней поверхности зажимных губок проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры.
Характеристики:
- установка – на трубу диаметром до 40 мм
- крепление – монтажные отверстия диаметром 1/4" и 3/8"
- материал – сталь, алюминий
- размер, мм – 85х58х20
- вес, г – 130