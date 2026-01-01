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-10 %
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина

GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина

GreenBean
Артикул: NVF-8028

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.

Описание

В конструкции зажима предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", благодаря чему зажим является универсальным для использования практически с любым устройством. Совместим с держателями GreenBean Arm.

На внутренней поверхности зажимных губок проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры.

Характеристики:

  • установка – на трубу диаметром до 40 мм
  • крепление – монтажные отверстия диаметром 1/4" и 3/8"
  • материал – сталь, алюминий
  • размер, мм – 85х58х20
  • вес, г – 130

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