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Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света

Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света

Fotokvant
Артикул: DAN-3883

Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.

Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.

Описание

Прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях.

Легкая студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг - 1,2
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек (не диммируемая). Лампа имеет низкое тепловыделение. Цветовая температура - 5500К. Мощность - 60 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком.

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