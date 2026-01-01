Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе

Описание

Полукруглый светоотражатель Fotokvant RW-105260S (3 в 1, 90×240 см)

Fotokvant RW-105260S — это профессиональный полукруглый отражатель на алюминиевом каркасе, который является универсальным инструментом для управления светом в студии и на выезде. Его размер 90×240 см позволяет создавать мягкий, направленный свет для портретной, фэшн- и предметной съемки. Полукруглая форма эффективно собирает и направляет световой поток.

Основные характеристики

Размер: 90 × 240 см.

90 × 240 см. Тип: Полукруглый отражатель 3 в 1.

Полукруглый отражатель 3 в 1. Каркас: Алюминий.

Алюминий. Поверхности: Два сменных чехла (серебро/черный и золото/белый).

Два сменных чехла (серебро/черный и золото/белый). Крепление: Устанавливается на стойку (адаптер в комплекте).

Поверхности и их применение

Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени и акценты.

Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени и акценты. Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.

Используется для блокировки и поглощения нежелательного света. Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.

Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов. Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.

Для чего используется

Отражатель Fotokvant RW-105260S является универсальным инструментом для работы со светом:

Портретная съемка: Создает мягкий, заполняющий свет или теплые акценты.

Создает мягкий, заполняющий свет или теплые акценты. Фэшн-фотография: Формирует структурированный и контролируемый свет.

Формирует структурированный и контролируемый свет. Предметная съемка: Обеспечивает равномерное освещение объектов.

Обеспечивает равномерное освещение объектов. Блокировка света: Черная сторона используется для создания глубоких теней.

Особенности конструкции

Отражатель поставляется в разобранном виде с алюминиевым каркасом и двумя сменными тканевыми чехлами. Компактность в сложенном состоянии позволяет легко транспортировать его.