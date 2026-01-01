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Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе
Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе

Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе

Fotokvant
Артикул: MTG-3268

Fotokvant RW-105260S Selens светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе. Для студий снимающих "фэшн" и "бьюти". Равномерная подсветка модели снизу выгодно заменит стандартный прямой отражатель. Три цвета отражателей в комплекте - белый, серебро и золотистый. Поставляется в разборном компактном виде в чехле.

Описание

Полукруглый светоотражатель Fotokvant RW-105260S (3 в 1, 90×240 см)

Fotokvant RW-105260S — это профессиональный полукруглый отражатель на алюминиевом каркасе, который является универсальным инструментом для управления светом в студии и на выезде. Его размер 90×240 см позволяет создавать мягкий, направленный свет для портретной, фэшн- и предметной съемки. Полукруглая форма эффективно собирает и направляет световой поток.

Основные характеристики

  • Размер: 90 × 240 см.
  • Тип: Полукруглый отражатель 3 в 1.
  • Каркас: Алюминий.
  • Поверхности: Два сменных чехла (серебро/черный и золото/белый).
  • Крепление: Устанавливается на стойку (адаптер в комплекте).

Поверхности и их применение

  • Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени и акценты.
  • Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.
  • Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.
  • Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.

Для чего используется

Отражатель Fotokvant RW-105260S является универсальным инструментом для работы со светом:

  • Портретная съемка: Создает мягкий, заполняющий свет или теплые акценты.
  • Фэшн-фотография: Формирует структурированный и контролируемый свет.
  • Предметная съемка: Обеспечивает равномерное освещение объектов.
  • Блокировка света: Черная сторона используется для создания глубоких теней.

Особенности конструкции

Отражатель поставляется в разобранном виде с алюминиевым каркасом и двумя сменными тканевыми чехлами. Компактность в сложенном состоянии позволяет легко транспортировать его.

Комплектация

  • Каркас отражателя
  • Отражатель серебро, золото, белый
  • Чехол для хранения

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