Fotokvant RW-105260S светоотражатель полукруглый 3 в 1 размером 90х240 см на каркасе

Полукруглый светоотражатель Fotokvant RW-105260S (3 в 1, 90×240 см)
Fotokvant RW-105260S — это профессиональный полукруглый отражатель на алюминиевом каркасе, который является универсальным инструментом для управления светом в студии и на выезде. Его размер 90×240 см позволяет создавать мягкий, направленный свет для портретной, фэшн- и предметной съемки. Полукруглая форма эффективно собирает и направляет световой поток.
Основные характеристики
- Размер: 90 × 240 см.
- Тип: Полукруглый отражатель 3 в 1.
- Каркас: Алюминий.
- Поверхности: Два сменных чехла (серебро/черный и золото/белый).
- Крепление: Устанавливается на стойку (адаптер в комплекте).
Поверхности и их применение
- Серебристая сторона: Отражает яркий, контрастный свет, создавая жесткие тени и акценты.
- Черная сторона: Используется для блокировки и поглощения нежелательного света.
- Золотая сторона: Придает свету теплый, солнечный оттенок, идеальный для портретов.
- Белая сторона: Отражает мягкий, рассеянный свет с нейтральной цветовой температурой.
Для чего используется
Отражатель Fotokvant RW-105260S является универсальным инструментом для работы со светом:
- Портретная съемка: Создает мягкий, заполняющий свет или теплые акценты.
- Фэшн-фотография: Формирует структурированный и контролируемый свет.
- Предметная съемка: Обеспечивает равномерное освещение объектов.
- Блокировка света: Черная сторона используется для создания глубоких теней.
Особенности конструкции
Отражатель поставляется в разобранном виде с алюминиевым каркасом и двумя сменными тканевыми чехлами. Компактность в сложенном состоянии позволяет легко транспортировать его.