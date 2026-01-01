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-13 %
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC

Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC

Fotokvant
Артикул: DAN-3082

Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.

Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.

Описание

Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC

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