Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.
Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant TM-01 Blue – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.
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Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.
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