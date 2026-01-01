Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона

Надежная система подвеса фона для студии и выезда
Система Fotokvant V-2108BG спроектирована для фотографов, которым нужна мобильность и простота. Она позволяет быстро развернуть фон в любом месте: дома, на выездной съемке или в небольшой студии. Благодаря высоте 200 см система подходит для съемки портретов по пояс, предметной фотографии и видео. Часто приобретают для фотографию на документы
Ключевые особенности:
- Размер рабочей зоны: 2 м по высоте, 0,8 м по ширине — идеально для пластиковых и бумажных фонов небольшого формата.
- Комплектация: в коробке вы найдете стойку, поперечную перекладину и 2 пластиковые клипсы (прищепки). Ничего докупать не нужно.
- Материалы: легкий, но прочный каркас, который не деформируется при регулярной сборке/разборке.
- Фиксация фона: входящие в комплект прищепки Fotokvant надежно держат тонкий пластик или бумагу. Для тяжелых виниловых фонов мы рекомендуем дополнительный зажим (продается отдельно).
Для каких задач подходит:
- Съемка на пластиковые художественные фоны (например, FST, Wansen, Fotokvant).
- Использование с бумажными фонами шириной до 100 см.
- Крепление небольших светоотражающих или текстурных панелей.
Советы по установке:
- Если вы планируете использовать систему на улице или в ветреном помещении, для надежности зафиксируйте основание стойки грузом (например, мешком с песком) – это обеспечит дополнительную устойчивость.
- Чтобы нижний край фона не закручивался, рекомендуется использовать отвесы