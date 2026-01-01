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Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона

Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона

Fotokvant
Артикул: DAN-3830

Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.


Описание

Надежная система подвеса фона для студии и выезда

Система Fotokvant V-2108BG спроектирована для фотографов, которым нужна мобильность и простота. Она позволяет быстро развернуть фон в любом месте: дома, на выездной съемке или в небольшой студии. Благодаря высоте 200 см система подходит для съемки портретов по пояс, предметной фотографии и видео. Часто приобретают для фотографию на документы

Ключевые особенности:

  • Размер рабочей зоны: 2 м по высоте, 0,8 м по ширине — идеально для пластиковых и бумажных фонов небольшого формата.
  • Комплектация: в коробке вы найдете стойку, поперечную перекладину и 2 пластиковые клипсы (прищепки). Ничего докупать не нужно.
  • Материалы: легкий, но прочный каркас, который не деформируется при регулярной сборке/разборке.
  • Фиксация фона: входящие в комплект прищепки Fotokvant надежно держат тонкий пластик или бумагу. Для тяжелых виниловых фонов мы рекомендуем дополнительный зажим (продается отдельно).

Для каких задач подходит:

  • Съемка на пластиковые художественные фоны (например, FST, Wansen, Fotokvant).
  • Использование с бумажными фонами шириной до 100 см.
  • Крепление небольших светоотражающих или текстурных панелей.

Советы по установке:

  • Если вы планируете использовать систему на улице или в ветреном помещении, для надежности зафиксируйте основание стойки грузом (например, мешком с песком) – это обеспечит дополнительную устойчивость.
  • Чтобы нижний край фона не закручивался, рекомендуется использовать отвесы



Комплектация

  • Стойка 2 метра
  • Перекладина 80 см
  • Прищепки - 2 шт.

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