Godox DM-16 радиосинхронизатор комплект

Описание

Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока.

Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Характеристики:

рабочая частота - 433 МГц

количество каналов - 16

разъем для подключения к вспышке - 6,35 мм или 3,5 мм

дистанция срабатывания - до 30 метров

скорость синхронизации - до 1/200 сек

размер: приемник - 72х59х34 мм передатчик - 72х40х33 мм





