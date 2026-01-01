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-10 %
Godox DM-16 радиосинхронизатор комплект
Godox DM-16 радиосинхронизатор комплект

Godox DM-16 радиосинхронизатор комплект

Godox
Артикул: DAN-5735

Радиосинхронизатор Godox DM-16, комплект.

Комплект для радиосинхронизации состоящий из передатчика и приемника для студийных моноблоков. Прибор работает на 16 каналах, дальность срабатывания до 30 м, имеет защиту от помех. Питание приемника осуществляется от сети переменного тока, передатчик работает от батарейки 23А.

Описание

Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока.

Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.

Характеристики:

  • рабочая частота - 433 МГц
  • количество каналов - 16
  • разъем для подключения к вспышке - 6,35 мм или 3,5 мм
  • дистанция срабатывания - до 30 метров
  • скорость синхронизации - до 1/200 сек
  • размер:
    • приемник - 72х59х34 мм
    • передатчик - 72х40х33 мм


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