Godox DM-16 радиосинхронизатор комплект

Передатчик устанавливается на горячий башмак фотокамеры и питается от батареи 12В 23А. Приемник подключается к студийным моноблокам с помощью синхроразъема джек 6,35 мм или мини-джек 3,5 мм (переходник в комплекте) и питается от сети переменного тока.
Один передатчик может управлять любым количеством приемников. С помощью дополнительных приемников Godox DMR-16 можно использовать несколько вспышек для создания различных световых схем.
Характеристики:
- рабочая частота - 433 МГц
- количество каналов - 16
- разъем для подключения к вспышке - 6,35 мм или 3,5 мм
- дистанция срабатывания - до 30 метров
- скорость синхронизации - до 1/200 сек
- размер:
- приемник - 72х59х34 мм
- передатчик - 72х40х33 мм