images
images
images
images
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Raylab RL-WL25 ролики для стоек
Raylab RL-WL25 ролики для стоек

Raylab RL-WL25 ролики для стоек

Raylab
Артикул: DAN-7710

Ролики (колесики) для стоек.

Описание

Комплект роликов (колесиков) cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 25 мм. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.

Максимальная нагрузка — 10 кг.

Диаметр колес — 50 мм.

Комплектация

В комплекте - 3 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Арт. NVF-5551
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Наличие
более 10 шт

Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three набор из трех больших колес с тормозом на студийные стойки, с сечением ножек 25х25 мм. Диаметр колес 100 мм.

11 170 ₽
В корзину
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Арт. VBR-412
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.

2 370 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-7677
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.

В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.

12 790 ₽
В корзину
KUPO GT-515W Gaffa Tape White 48mm*13,72m скотч белый
Арт. OLE-3190
KUPO GT-515W Gaffa Tape White 48mm*13,72m скотч белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Профессиональный тейп белого цвета из натуральной резины и синтетической смолы для кино-, фотосъемок и сцен. Высокие показатели прочности на разрыв. Бесследно удаляется. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 48 мм, длина 13,72 м.

740 ₽
В корзину
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Арт. DAN-1782
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Наличие
более 10 шт

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.

2 820 ₽
В корзину
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Арт. DAN-7709
Raylab RL-WL22 ролики для стоек
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ролики (колесики) для стоек. Комплект роликов (колесиков) из 3 штук cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. 

3 720 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 4 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Арт. MTG-1706
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Наличие
более 10 шт

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см. Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.

6 020 ₽
В корзину

Видео

Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
Элен Левит – самый прославленный, но неизвестный фотограф своего времени
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.