Raylab RL-WL25 ролики для стоек

Комплект роликов (колесиков) cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 25 мм. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Максимальная нагрузка — 10 кг.
Диаметр колес — 50 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект роликов (колесиков) cо стопором, для студийных стоек с диаметром ножек 25 мм. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.
Максимальная нагрузка — 10 кг.
Диаметр колес — 50 мм.
В комплекте - 3 шт.
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