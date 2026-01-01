Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект колес из 3 штук с тормозами и креплением M10 (длина 17.5мм). Диаметр: 100мм.
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Kupo KC080S DIA/ 80 mm Caster w/square adapter/set for three – колеса на студийные стойки с сечением ножек 22х22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.
Kupo 300M High roller stand – студийная комбинированная стойка с низким основанием. Изготовлена из хромированной стали. Модель оснащена колесиками с тормозами. Максимальная нагрузка – 40 кг. Высота варьирует от 164 до 428 см. Диаметр основания – 129 см. Вес стойки – 11,39 кг.
Манекен-невидимка Foto-M5 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.
Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.