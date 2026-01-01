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Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo
Артикул: DAN-7791

Комплект колес из 3 штук с тормозами и креплением M10 (длина 17.5мм). Диаметр: 100мм.

Описание

Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм

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