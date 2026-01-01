Kupo KC-100 Casters dia/100mm M10(17.5mm) комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Арт. DAN-7611

Манекен-невидимка Foto-M5 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.

Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.