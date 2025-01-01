images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения
Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения

Falcon Eyes L-3050 A/B стойка для освещения

Falcon Eyes
Артикул: VBR-506

Falcon Eyes L-3050 A/B – четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором.

Ножки фиксируются с помощью пластиковых винтовых зажимов. Модель имеет устойчивую конструкцию и отличные рабочие характеристики. Комплектуется шаровой головой. Максимальная высота - 3 м, в сложенном состоянии - 93 см. Вес - 1,6 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 300
  • минимальная высота, см - 107
  • допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка, кг - 7
  • длина в сложенном состоянии, см – 93
  • размах треноги (S), см – 90
  • диаметр ножек, мм – 22
  • диаметр секций, мм – 19/22/25/30
  • съемный адаптер – 5/8"
  • установка адаптера горизонтально – да
  • резьба – 1/4" и 3/8"
  • вес стойки, кг – 1,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CL-35S зажим с поворотной головкой
Арт. VBR-125
Falcon Eyes CL-35S зажим с поворотной головкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.

Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.

-15 %1 190 ₽
1 010 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes зажим E для зонта с холодным башмаком
Арт. VBR-134
Falcon Eyes зажим E для зонта с холодным башмаком
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.

-15 %1 590 ₽
1 350 ₽
В корзину
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1141
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 80х120 см. Байонет Bowens.

3 800 ₽
В корзину
Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens
Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1142
Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.

8 280 ₽
В корзину
Grifon R5-1218 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 120-180 см
Арт. NVF-7156
Grifon R5-1218 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 120-180 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R5-1218 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 120-180.    

3 910 ₽
В корзину

Видео

Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера