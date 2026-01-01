Raylab RL-LS190 стойка без амортизации

Описание

Легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера. Может использоваться для накамерных вспышек с зонтом или небольших экшн или видеокамер. Сделана из прочного алюминия, а компактность и небольшой вес обеспечивают мобильность, подойдёт как для блогеров-новичков так и для профессионалов.

Характеристики:

