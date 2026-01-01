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Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации

Raylab RL-LS190 стойка без амортизации

Raylab
Артикул: DAN-7746

Raylab RL-LS190 - легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера.

Стойка изготовлена из алюминия, максимальная высота 190 см. Коллекция оборудования BLOGGER сделана из качественных материалов и подойдет не только новичкам и блогерам, но и профессионалам.

Описание

Легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера. Может использоваться для накамерных вспышек с зонтом или небольших экшн или видеокамер. Сделана из прочного алюминия, а компактность и небольшой вес обеспечивают мобильность, подойдёт как для блогеров-новичков так и для профессионалов.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Размер в упаковке, ДxШxВ: 7.2×6.8×68.5 см
  • Минимальная высота: 70 см
  • Максимальная высота: 190 см
  • Вес без упаковки: 0,795 кг
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 22-19-16 мм
  • Тип зажимов: поворотный замок

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