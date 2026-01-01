Raylab RL-LS190 стойка без амортизации

Легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера. Может использоваться для накамерных вспышек с зонтом или небольших экшн или видеокамер. Сделана из прочного алюминия, а компактность и небольшой вес обеспечивают мобильность, подойдёт как для блогеров-новичков так и для профессионалов.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Размер в упаковке, ДxШxВ: 7.2×6.8×68.5 см
- Минимальная высота: 70 см
- Максимальная высота: 190 см
- Вес без упаковки: 0,795 кг
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 22-19-16 мм
- Тип зажимов: поворотный замок