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Manfrotto 244N шарнирный кронштейн

Manfrotto 244N шарнирный кронштейн

Manfrotto
Артикул: OLE-0708

Manfrotto 244N – алюминиевый шарнирный кронштейн с большим фиксатором. Оснащен двумя кронштейнами на 5/8". Максимальная нагрузка – 3 кг. Длина – 53 см, вес – 1,090 кг.

Описание

Manfrotto 244N шарнирный кронштейн

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