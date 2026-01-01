Manfrotto 035C зажим Super Clamp

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Manfrotto 035C зажим универсальный Super Clamp.
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.
Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.
Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
Шарнирный держатель Manfrotto 244 Arm с креплением под камеру и зонт.
Состоит из двух секций, общая длина которых составляет 53 см. Одновременная фиксация всех шарнирных узлов происходит при помощи одной ручки. Комплектуется площадкой Manfrotto 143 BKT.
Manfrotto MK055XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод с центральной колонной с углом наклона 90 градусов.
Штатив оснащен креплением для доп. аксессуаров и света и 3D-головой XPRO. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Стойка для студийного оборудования Avenger A2022D C-Stand 22 со съемной базой.
Стальная хромированная стойка со съемной центральной колонной для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота - 222 см. Длина в сложенном состоянии - 110 см. Вес - 5,9 кг. Диаметр основания - 95 см.
