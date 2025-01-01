Kupo KSCB01 Camera/Umbrella Bracket крепление для камеры

Арт. OLE-0545

GreenBean PowerArm PA-099 – шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.