Kupo KSCB01 Camera/Umbrella Bracket крепление для камеры

Grifon B-01 – зажим со съемным переходником для крепления фонов к стойкам или трубам.
Kupo Camera/Umbrella Bracket – кронштейн-держатель для камеры или зонта. Идеальный способ для монтирования камеры на осветительную стойку или поворотный кронштейн. Имеет блокирующий винт камеры с кольцевой накаткой. Размер, см – 17,15х5,32х2,64. Вес, кг – 0,2.
Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.
Manfrotto 143RC – алюминиевый рычаг с тремя шарнирными сочленениями. Наличие быстросъемной площадки на основе системы 200PL-14 позволяет надежно установить камеру весом до 4 кг и настроить ее на нужный ракурс. Крепится на любую внутреннюю резьбу 5/8". Длина кронштейна – 49 см, вес – 1,5 кг.
Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Sony с управляемой внешней вспышкой.
Подходит для синхронизации фотокамер Sony с прошивкой и контактной группой старого образца. Длина синхрокабеля до двух метров.
Manfrotto 244N – алюминиевый шарнирный кронштейн с большим фиксатором. Оснащен двумя кронштейнами на 5/8". Максимальная нагрузка – 3 кг. Длина – 53 см, вес – 1,090 кг.
GreenBean PowerArm PA-099 – шарнирный держатель для установки осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Можно использовать в качестве составляющей части сборной конструкции из зажимов и держателей. Состоит из трех секций спаренных трубок, которые фиксируются винтовыми зажимами через трубчатое соединение. Диаметр трубок – 13 мм, длина каждой секции – 290 мм.
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.
Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.
Двойной шарнирный кронштейн Fotokvant KPP-14 для установки студийного оборудования.
Рекомендуется использовать совместно с суперклампами. Для крепления оборудования на обоих адаптерах стандартная резьба 1/4 дюйма. Размер кронштейна - 46 см, одно плечо - 23,5 см. Вес - 0,6 кг.
