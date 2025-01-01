Manfrotto 147 адаптер 3/8" и 1/4"

Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.
Manfrotto 147 – адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.
Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.
Manfrotto 244N – алюминиевый шарнирный кронштейн с большим фиксатором. Оснащен двумя кронштейнами на 5/8". Максимальная нагрузка – 3 кг. Длина – 53 см, вес – 1,090 кг.
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".
Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.
