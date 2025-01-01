Manfrotto 147 адаптер 3/8" и 1/4"

Арт. VBR-117

Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.

Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.