Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой

Арт. OLE-1476

Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг

Двойной хомут KUPO изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб разных диаметров (указаны в характеристиках). Хомут позволяет скреплять между собой две трубы под любым углом без жесткой фиксации, либо зафиксировать трубы параллельно или под прямым углом имеющимся в комплекте стержнем.