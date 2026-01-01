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Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой

Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle кронштейн с круглой рукояткой

Kupo
Артикул: NVF-9464

Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.

Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.

Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная длина 53 см
  • Максимальная нагрузка 4 кг
  • Крепление - 2 стандартный студийных пальца 5/8", один с внутренней резьбой 3/8"-16, второй с внутренней резьбой 1/4"-20
  • Материал - сталь, алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 1 кг

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