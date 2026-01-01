Характеристики:
- Максимальная длина 53 см
- Максимальная нагрузка 4 кг
- Крепление - 2 стандартный студийных пальца 5/8", один с внутренней резьбой 3/8"-16, второй с внутренней резьбой 1/4"-20
- Материал - сталь, алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP101W Max Arm With Wheel Handle - кронштейн с круглой рукояткой.
Шарнирный кронштейн, позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" или 3/8". Оба конца оснащены штифтами 5/8” с шаровым соединением в одном резьбовое крепление 3/8”, во втором - 1/4”.
Подойдет для крепления светодиодных осветителей, жк-мониторов и риг-системы DSLR камер.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.
Manfrotto 244N – алюминиевый шарнирный кронштейн с большим фиксатором. Оснащен двумя кронштейнами на 5/8". Максимальная нагрузка – 3 кг. Длина – 53 см, вес – 1,090 кг.
Kupo KCP-857 Mighty Half Swivel Coupler двойной хомут 48-51 мм + 51-60 мм до 500 кг
Двойной хомут KUPO изготовлен из высокопрочного алюминиевого экструдированного профиля 6061, разработан для конструкций, где требуется грузоподъемность до 500 кг. Легкий и компактный, прочный и долговечный, безопасный в использовании. Хомут предназначен для установки на подвесные системы из труб разных диаметров (указаны в характеристиках). Хомут позволяет скреплять между собой две трубы под любым углом без жесткой фиксации, либо зафиксировать трубы параллельно или под прямым углом имеющимся в комплекте стержнем.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из латуни. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Двойной шарнирный кронштейн Fotokvant KPP-14 для установки студийного оборудования.
Рекомендуется использовать совместно с суперклампами. Для крепления оборудования на обоих адаптерах стандартная резьба 3/8 дюйма. Размер кронштейна - 46 см, одно плечо - 23,5 см. Вес - 0,6 кг.
KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin Black – крепежный штифт 5/8 дюйма черного цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65.
Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель диаметром 18 мм и длиной 55 см с шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp. Оснащен внутренней резьбой 3/8'' и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4'' типа 18. Рассчитан на нагрузку не более 0,5 кг. Длина – 55 см, вес – 0,71 кг.