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Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм

Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм

Manfrotto
Артикул: OLE-0714

Manfrotto 036MR – алюминиевый адаптер, крепление «мама» 5/8" (16 мм). Устанавливается в зажим Super Clamp.

Описание

Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм

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