Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм

Страховочный трос Avenger C155.
Применяется для дополнительной страховки дорогостоящего оборудования.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 036MR – алюминиевый адаптер, крепление «мама» 5/8" (16 мм). Устанавливается в зажим Super Clamp.
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Страховочный трос Avenger C155.
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