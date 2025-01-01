images
Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи

Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи

Fujimi
Артикул: NVF-1994

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.

Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.

Описание

Аксессуар изготовлен из экологически чистого пластика ABS и стали. Может быть установлен на любых штативах и моноподах с креплением 1/4". Ширина зажима от 5,5 до 8,5 см.
Совместим с большинством смартфонов (Apple iPhone 4/4s iPhone5/5с/5s/6, Samsung, HTC, Sony, LG и др.). Хорошо подходит для работы с ручными моноподами Fujimi GP MNP-004 и Fujimi GP MHH.
 

