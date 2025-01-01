Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.
Falcon Eyes LFPB-3 не требует арматуры для складывания. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 90х90х90 см. Вес - 1,8 кг.
Falcon Eyes МТ-125 – настольный трипод на гибких металлических ножках. Предназначен для работы с небольшими любительскими камерами. Рабочая высота – 11,0 см. Гибкие металлические ножки имеют память положения. Оснащены резиновыми наконечниками, что делает штатив устойчивым и не позволяет царапать поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, с помощью которой можно закрепить модель на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д.
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Rekam RT-P30 – профессиональный штатив, изготовлен из легких и высококачественных компонентов, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 225–1420 мм, в сложенном виде – 550 мм. Модель имеет 4 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется шаровой головой. Вес штатива – 1150 г.
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.
