Fujimi SM-CL1 раздвижной зажим держатель для мобильных телефонов для селфи

Аксессуар изготовлен из экологически чистого пластика ABS и стали. Может быть установлен на любых штативах и моноподах с креплением 1/4". Ширина зажима от 5,5 до 8,5 см.

Совместим с большинством смартфонов (Apple iPhone 4/4s iPhone5/5с/5s/6, Samsung, HTC, Sony, LG и др.). Хорошо подходит для работы с ручными моноподами Fujimi GP MNP-004 и Fujimi GP MHH .