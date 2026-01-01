Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м

Описание

Fotokvant LS-6000 – лёгкая высокая стойка для осветительного оборудования 6 м

Fotokvant LS-6000 (артикул DAN-4597) – это лёгкая шестисекционная студийная стойка, предназначенная для установки осветительного оборудования на высоту до 6 метров. Благодаря максимальной высоте 600 см и минимальной рабочей высоте 154 см, стойка подходит для работы в больших павильонах, на сценах и в студиях с высокими потолками.

Шестисекционная конструкция обеспечивает компактное хранение – в сложенном виде длина стойки составляет всего 140 см. Несмотря на высоту, стойка имеет лёгкий вес 2.85 кг и выдерживает нагрузку до 3 кг, что делает её удобной для работы с лёгкими осветительными приборами, LED-панелями, фонами и другим оборудованием. Диаметры секций – 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм – обеспечивают надёжную жёсткость конструкции на полной высоте.

Назначение и применение

Установка верхнего света: для размещения осветительных приборов на большой высоте.

для размещения осветительных приборов на большой высоте. Студийная и сценическая работа: для освещения больших пространств, павильонов, сцен.

для освещения больших пространств, павильонов, сцен. Крепление фонов и отражателей: для установки лёгких фонов и отражающих поверхностей.

для установки лёгких фонов и отражающих поверхностей. Выездные съёмки: компактное хранение и лёгкий вес.

Ключевые особенности

Максимальная высота – 6 м: позволяет работать с верхним светом в больших помещениях.

позволяет работать с верхним светом в больших помещениях. Шестисекционная конструкция: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Лёгкий вес – 2.85 кг: удобна для переноски и установки.

удобна для переноски и установки. Нагрузка до 3 кг: подходит для лёгких осветительных приборов.

подходит для лёгких осветительных приборов. Диаметр ножек 25 мм: устойчивость на полной высоте.

устойчивость на полной высоте. Диаметры секций 45–22 мм: жёсткость и надёжность конструкции.

Технические характеристики

Тип: лёгкая студийная стойка

лёгкая студийная стойка Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LS-6000

LS-6000 Максимальная высота: 600 см

600 см Минимальная высота: 154 см

154 см Количество секций: 6

6 Длина в сложенном виде: 140 см

140 см Максимальная нагрузка: 3 кг

3 кг Диаметр ножек: 25 мм

25 мм Диаметры секций: 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм

45, 40, 35, 30, 25, 22 мм Вес: 2.85 кг

2.85 кг Амортизация: отсутствует

Как использовать стойку

Разложение: раздвиньте шесть секций стойки на необходимую высоту. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на адаптер 5/8". Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки. Сложение: после съёмки разберите стойку для компактного хранения.

Преимущества использования

Высота 6 м: позволяет размещать свет на большой высоте.

позволяет размещать свет на большой высоте. Компактное хранение: в сложенном виде занимает мало места.

в сложенном виде занимает мало места. Лёгкость: вес 2.85 кг удобен для транспортировки.

вес 2.85 кг удобен для транспортировки. Универсальность: подходит для осветителей, фонов и отражателей.

Совместимость с оборудованием

Осветительные приборы: лёгкие моноблоки, LED-панели.

лёгкие моноблоки, LED-панели. Аксессуары: фоны, отражатели, флаги.

фоны, отражатели, флаги. Крепление: стандартная втулка 5/8" (16 мм).

стандартная втулка 5/8" (16 мм). Колеса: Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм

Уход и хранение