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Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м
Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м

Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м

Fotokvant
Артикул: DAN-4597

Легкая стойка Fotokvant LS-6000, высота - 6 м. Стандартная студийная шестисекционная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Секции колонны без амортизации. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальная высота - 600 см. Минимальная рабочая высота - 154 см. Максимальная нагрузка - 3 кг. Диаметр секций - 45,40,35,30,25,22 мм. Вес - 2.85 кг.


Описание

Fotokvant LS-6000 – лёгкая высокая стойка для осветительного оборудования 6 м

Fotokvant LS-6000 (артикул DAN-4597) – это лёгкая шестисекционная студийная стойка, предназначенная для установки осветительного оборудования на высоту до 6 метров. Благодаря максимальной высоте 600 см и минимальной рабочей высоте 154 см, стойка подходит для работы в больших павильонах, на сценах и в студиях с высокими потолками.

Шестисекционная конструкция обеспечивает компактное хранение – в сложенном виде длина стойки составляет всего 140 см. Несмотря на высоту, стойка имеет лёгкий вес 2.85 кг и выдерживает нагрузку до 3 кг, что делает её удобной для работы с лёгкими осветительными приборами, LED-панелями, фонами и другим оборудованием. Диаметры секций – 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм – обеспечивают надёжную жёсткость конструкции на полной высоте.

Назначение и применение

  • Установка верхнего света: для размещения осветительных приборов на большой высоте.
  • Студийная и сценическая работа: для освещения больших пространств, павильонов, сцен.
  • Крепление фонов и отражателей: для установки лёгких фонов и отражающих поверхностей.
  • Выездные съёмки: компактное хранение и лёгкий вес.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота – 6 м: позволяет работать с верхним светом в больших помещениях.
  • Шестисекционная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
  • Лёгкий вес – 2.85 кг: удобна для переноски и установки.
  • Нагрузка до 3 кг: подходит для лёгких осветительных приборов.
  • Диаметр ножек 25 мм: устойчивость на полной высоте.
  • Диаметры секций 45–22 мм: жёсткость и надёжность конструкции.

Технические характеристики

  • Тип: лёгкая студийная стойка
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LS-6000
  • Максимальная высота: 600 см
  • Минимальная высота: 154 см
  • Количество секций: 6
  • Длина в сложенном виде: 140 см
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Диаметр ножек: 25 мм
  • Диаметры секций: 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм
  • Вес: 2.85 кг
  • Амортизация: отсутствует

Как использовать стойку

  1. Разложение: раздвиньте шесть секций стойки на необходимую высоту.
  2. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
  3. Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на адаптер 5/8".
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
  5. Сложение: после съёмки разберите стойку для компактного хранения.

Преимущества использования

  • Высота 6 м: позволяет размещать свет на большой высоте.
  • Компактное хранение: в сложенном виде занимает мало места.
  • Лёгкость: вес 2.85 кг удобен для транспортировки.
  • Универсальность: подходит для осветителей, фонов и отражателей.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
  • Проверяйте надёжность фиксации секций перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 3 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит стойка Fotokvant LS-6000.

Чехол для переноски, колеса и аксессуары приобретаются отдельно.

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