Fotokvant LS-6000 стойка легкая 6 м

Fotokvant LS-6000 – лёгкая высокая стойка для осветительного оборудования 6 м
Fotokvant LS-6000 (артикул DAN-4597) – это лёгкая шестисекционная студийная стойка, предназначенная для установки осветительного оборудования на высоту до 6 метров. Благодаря максимальной высоте 600 см и минимальной рабочей высоте 154 см, стойка подходит для работы в больших павильонах, на сценах и в студиях с высокими потолками.
Шестисекционная конструкция обеспечивает компактное хранение – в сложенном виде длина стойки составляет всего 140 см. Несмотря на высоту, стойка имеет лёгкий вес 2.85 кг и выдерживает нагрузку до 3 кг, что делает её удобной для работы с лёгкими осветительными приборами, LED-панелями, фонами и другим оборудованием. Диаметры секций – 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм – обеспечивают надёжную жёсткость конструкции на полной высоте.
Назначение и применение
- Установка верхнего света: для размещения осветительных приборов на большой высоте.
- Студийная и сценическая работа: для освещения больших пространств, павильонов, сцен.
- Крепление фонов и отражателей: для установки лёгких фонов и отражающих поверхностей.
- Выездные съёмки: компактное хранение и лёгкий вес.
Ключевые особенности
- Максимальная высота – 6 м: позволяет работать с верхним светом в больших помещениях.
- Шестисекционная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
- Лёгкий вес – 2.85 кг: удобна для переноски и установки.
- Нагрузка до 3 кг: подходит для лёгких осветительных приборов.
- Диаметр ножек 25 мм: устойчивость на полной высоте.
- Диаметры секций 45–22 мм: жёсткость и надёжность конструкции.
Технические характеристики
- Тип: лёгкая студийная стойка
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LS-6000
- Максимальная высота: 600 см
- Минимальная высота: 154 см
- Количество секций: 6
- Длина в сложенном виде: 140 см
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Диаметр ножек: 25 мм
- Диаметры секций: 45, 40, 35, 30, 25, 22 мм
- Вес: 2.85 кг
- Амортизация: отсутствует
Как использовать стойку
- Разложение: раздвиньте шесть секций стойки на необходимую высоту.
- Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор или аксессуар на адаптер 5/8".
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
- Сложение: после съёмки разберите стойку для компактного хранения.
Преимущества использования
- Высота 6 м: позволяет размещать свет на большой высоте.
- Компактное хранение: в сложенном виде занимает мало места.
- Лёгкость: вес 2.85 кг удобен для транспортировки.
- Универсальность: подходит для осветителей, фонов и отражателей.
Совместимость с оборудованием
- Осветительные приборы: лёгкие моноблоки, LED-панели.
- Аксессуары: фоны, отражатели, флаги.
- Крепление: стандартная втулка 5/8" (16 мм).
- Колеса: Fotokvant LSC-25 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 25 мм
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически очищайте секции от пыли и грязи.
- Проверяйте надёжность фиксации секций перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 3 кг.