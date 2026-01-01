Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см

Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.
Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.
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Набор из трех фильтров диаметром 58 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Ремень-шарф Fotokvant STR-54 для фотоаппарата.
Оригинальный широкий ремень черный с яркими цветами для фотокамеры. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Ремень станет идеальным подарком для увлеченного, стильного фотографа. Изготовлен из качественной хлопковой ткани и кожи.
Легкая стойка Fotokvant LS-6000, высота - 6 м. Стандартная студийная шестисекционная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Секции колонны без амортизации. Диаметр ножек - 25 мм. Максимальная высота - 600 см. Минимальная рабочая высота - 154 см. Максимальная нагрузка - 3 кг. Диаметр секций - 45,40,35,30,25,22 мм. Вес - 2.85 кг.
Перчатки Fotokvant GLOVES-02 для чистой работы, черные.
Тканевые перчатки для работы c продукцией фото- и видеоиндустрии, требующей бережного и аккуратного обращения. Идеально подходят для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями. Благодаря универсальному размеру перчатки подойдут практически всем. Изготовлены из неворсящейся ткани, имеют качественные швы, удобно сидят на руке. Цвет - черный. Размер - L.
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный. Удобный, компактный, в размере "помады для губ" карандаш для чистки и обслуживания всех видов оптики. Цвет - черный. Легко помещается в любую, даже самую маленькую сумочку, с самой компактной камерой.
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.
Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.