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-10 %
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см
Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см

Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см

Fotokvant
Артикул: DAN-4680

Салфетка Fotokvant CLS-03 из микрофибры серая, размер - 30х30 см.

Салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 30Х30 см.

Описание

Fotokvant CLS-03 салфетка из микрофибры серая 30х30 см

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