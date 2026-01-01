Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Описание

Fotokvant MA-07 – шарнирный кронштейн Magic Arm 7 дюймов

Fotokvant MA-07 (артикул DAN-3888) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 7 дюймов, предназначенный для установки и фиксации аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Кронштейн позволяет надёжно закреплять светодиодные осветители, ЖК-мониторы, накамерные микрофоны, электронные стабилизаторы и другие аксессуары на фото- и видеокамерах, штативах и риг-системах.

Благодаря двум шарнирным соединениям, Magic Arm обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом. Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что делает настройку быстрой и удобной. Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава и пластика, что обеспечивает лёгкость и прочность при максимальной нагрузке до 2 кг.

Где применяется Magic Arm

Крепление мониторов и рекордеров: для установки внешних видеомониторов (SmallHD, Atomos) и рекордеров на камере, риге или стойке.

для установки внешних видеомониторов (SmallHD, Atomos) и рекордеров на камере, риге или стойке. Установка осветителей и микрофонов: для фиксации LED-панелей, накамерных вспышек и микрофонов в нужном положении.

для фиксации LED-панелей, накамерных вспышек и микрофонов в нужном положении. Крепление смартфонов и экшн-камер: для использования телефона в качестве второго монитора, для POV-съёмки или стриминга.

для использования телефона в качестве второго монитора, для POV-съёмки или стриминга. Сборка риг-систем: для организации многокомпонентных конструкций, где требуется точно позиционировать аксессуары друг относительно друга.

для организации многокомпонентных конструкций, где требуется точно позиционировать аксессуары друг относительно друга. Крепление на различные поверхности: в сочетании с зажимом-крабом позволяет фиксировать оборудование на столах, трубах, стойках и других объектах.

в сочетании с зажимом-крабом позволяет фиксировать оборудование на столах, трубах, стойках и других объектах. Стриминг и видеоконференции: для удобного размещения веб-камер, микрофонов и другого оборудования на рабочем столе.

Ключевые особенности

Длина 7 дюймов (≈17.8 см): оптимальный размер для большинства задач.

оптимальный размер для большинства задач. Два шарнирных соединения: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. Центральный фиксирующий винт: быстрая и надёжная фиксация всех соединений.

быстрая и надёжная фиксация всех соединений. Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.

совместимость с большинством аксессуаров. Материал – алюминиевый сплав и пластик: лёгкий и прочный.

лёгкий и прочный. Максимальная нагрузка 2 кг: подходит для лёгкого оборудования.

подходит для лёгкого оборудования. Вес 0.4 кг: не утяжеляет конструкцию.

Технические характеристики

Тип: шарнирный кронштейн (Magic Arm)

шарнирный кронштейн (Magic Arm) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MA-07

MA-07 Длина: 7 дюймов (≈17.8 см)

7 дюймов (≈17.8 см) Крепление: резьба 1/4"

резьба 1/4" Максимальная нагрузка: 2 кг

2 кг Материал: алюминиевый сплав, пластик

алюминиевый сплав, пластик Вес: 0.4 кг

0.4 кг Цвет: чёрный

Как использовать Magic Arm

Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, штативе или риге. Крепление аксессуара: закрепите аксессуар (монитор, свет, микрофон) на другом конце через резьбу 1/4". Позиционирование: отрегулируйте положение аксессуара с помощью двух шарниров. Фиксация: затяните центральный винт для надёжной фиксации. Съёмка: используйте кронштейн для комфортной работы с аксессуарами.

Преимущества использования

Гибкость: два шарнира для точного позиционирования.

два шарнира для точного позиционирования. Надёжность: прочная конструкция выдерживает до 2 кг.

прочная конструкция выдерживает до 2 кг. Универсальность: подходит для широкого спектра аксессуаров.

подходит для широкого спектра аксессуаров. Простота настройки: один винт для фиксации всех соединений.

Уход и хранение