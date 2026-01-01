Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Fotokvant MA-07 – шарнирный кронштейн Magic Arm 7 дюймов
Fotokvant MA-07 (артикул DAN-3888) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 7 дюймов, предназначенный для установки и фиксации аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Кронштейн позволяет надёжно закреплять светодиодные осветители, ЖК-мониторы, накамерные микрофоны, электронные стабилизаторы и другие аксессуары на фото- и видеокамерах, штативах и риг-системах.
Благодаря двум шарнирным соединениям, Magic Arm обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом. Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что делает настройку быстрой и удобной. Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава и пластика, что обеспечивает лёгкость и прочность при максимальной нагрузке до 2 кг.
Где применяется Magic Arm
- Крепление мониторов и рекордеров: для установки внешних видеомониторов (SmallHD, Atomos) и рекордеров на камере, риге или стойке.
- Установка осветителей и микрофонов: для фиксации LED-панелей, накамерных вспышек и микрофонов в нужном положении.
- Крепление смартфонов и экшн-камер: для использования телефона в качестве второго монитора, для POV-съёмки или стриминга.
- Сборка риг-систем: для организации многокомпонентных конструкций, где требуется точно позиционировать аксессуары друг относительно друга.
- Крепление на различные поверхности: в сочетании с зажимом-крабом позволяет фиксировать оборудование на столах, трубах, стойках и других объектах.
- Стриминг и видеоконференции: для удобного размещения веб-камер, микрофонов и другого оборудования на рабочем столе.
Ключевые особенности
- Длина 7 дюймов (≈17.8 см): оптимальный размер для большинства задач.
- Два шарнирных соединения: гибкое позиционирование под любым углом.
- Центральный фиксирующий винт: быстрая и надёжная фиксация всех соединений.
- Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
- Материал – алюминиевый сплав и пластик: лёгкий и прочный.
- Максимальная нагрузка 2 кг: подходит для лёгкого оборудования.
- Вес 0.4 кг: не утяжеляет конструкцию.
Технические характеристики
- Тип: шарнирный кронштейн (Magic Arm)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: MA-07
- Длина: 7 дюймов (≈17.8 см)
- Крепление: резьба 1/4"
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Материал: алюминиевый сплав, пластик
- Вес: 0.4 кг
- Цвет: чёрный
Как использовать Magic Arm
- Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, штативе или риге.
- Крепление аксессуара: закрепите аксессуар (монитор, свет, микрофон) на другом конце через резьбу 1/4".
- Позиционирование: отрегулируйте положение аксессуара с помощью двух шарниров.
- Фиксация: затяните центральный винт для надёжной фиксации.
- Съёмка: используйте кронштейн для комфортной работы с аксессуарами.
Преимущества использования
- Гибкость: два шарнира для точного позиционирования.
- Надёжность: прочная конструкция выдерживает до 2 кг.
- Универсальность: подходит для широкого спектра аксессуаров.
- Простота настройки: один винт для фиксации всех соединений.
Уход и хранение
- Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Периодически проверяйте затяжку фиксирующего винта.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 2 кг.