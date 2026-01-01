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Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры
Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Fotokvant MA-07 кронштейн Magic Arm 7 дюймов для установки оборудования на фото- и видеокамеры

Fotokvant
Артикул: DAN-3888

Кронштейн Magic Arm Fotokvant MA-07, длина - 7 дюймов. Шарнирный кронштейн Magic Arm позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Вес - 0,4 кг.


Описание

Fotokvant MA-07 – шарнирный кронштейн Magic Arm 7 дюймов

Fotokvant MA-07 (артикул DAN-3888) – это универсальный шарнирный кронштейн Magic Arm длиной 7 дюймов, предназначенный для установки и фиксации аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Кронштейн позволяет надёжно закреплять светодиодные осветители, ЖК-мониторы, накамерные микрофоны, электронные стабилизаторы и другие аксессуары на фото- и видеокамерах, штативах и риг-системах.

Благодаря двум шарнирным соединениям, Magic Arm обеспечивает гибкое позиционирование оборудования под любым углом. Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что делает настройку быстрой и удобной. Кронштейн изготовлен из алюминиевого сплава и пластика, что обеспечивает лёгкость и прочность при максимальной нагрузке до 2 кг.

Где применяется Magic Arm

  • Крепление мониторов и рекордеров: для установки внешних видеомониторов (SmallHD, Atomos) и рекордеров на камере, риге или стойке.
  • Установка осветителей и микрофонов: для фиксации LED-панелей, накамерных вспышек и микрофонов в нужном положении.
  • Крепление смартфонов и экшн-камер: для использования телефона в качестве второго монитора, для POV-съёмки или стриминга.
  • Сборка риг-систем: для организации многокомпонентных конструкций, где требуется точно позиционировать аксессуары друг относительно друга.
  • Крепление на различные поверхности: в сочетании с зажимом-крабом позволяет фиксировать оборудование на столах, трубах, стойках и других объектах.
  • Стриминг и видеоконференции: для удобного размещения веб-камер, микрофонов и другого оборудования на рабочем столе.

Ключевые особенности

  • Длина 7 дюймов (≈17.8 см): оптимальный размер для большинства задач.
  • Два шарнирных соединения: гибкое позиционирование под любым углом.
  • Центральный фиксирующий винт: быстрая и надёжная фиксация всех соединений.
  • Резьба 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
  • Материал – алюминиевый сплав и пластик: лёгкий и прочный.
  • Максимальная нагрузка 2 кг: подходит для лёгкого оборудования.
  • Вес 0.4 кг: не утяжеляет конструкцию.

Технические характеристики

  • Тип: шарнирный кронштейн (Magic Arm)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: MA-07
  • Длина: 7 дюймов (≈17.8 см)
  • Крепление: резьба 1/4"
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик
  • Вес: 0.4 кг
  • Цвет: чёрный

Как использовать Magic Arm

  1. Установка: закрепите один конец кронштейна на камере, штативе или риге.
  2. Крепление аксессуара: закрепите аксессуар (монитор, свет, микрофон) на другом конце через резьбу 1/4".
  3. Позиционирование: отрегулируйте положение аксессуара с помощью двух шарниров.
  4. Фиксация: затяните центральный винт для надёжной фиксации.
  5. Съёмка: используйте кронштейн для комфортной работы с аксессуарами.

Преимущества использования

  • Гибкость: два шарнира для точного позиционирования.
  • Надёжность: прочная конструкция выдерживает до 2 кг.
  • Универсальность: подходит для широкого спектра аксессуаров.
  • Простота настройки: один винт для фиксации всех соединений.

Уход и хранение

  • Храните кронштейн в сухом месте, защищённом от влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Периодически проверяйте затяжку фиксирующего винта.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 2 кг.

Комплектация

В стандартную поставку входит кронштейн Fotokvant MA-07 Magic Arm – 1 шт.

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