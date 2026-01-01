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Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм

Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8870

Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.

Описание

Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм

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