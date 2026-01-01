Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм

Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
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Сумка Falcon Eyes LSB-48 PRO для студийного оборудования.
Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 120х20х20 см. Вес - 1,09 кг.
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