images
images
images
Fotokvant CS-3250T BLACK стойка для оборудования с штангой черная
Fotokvant CS-3250T BLACK стойка для оборудования с штангой черная
Fotokvant CS-3250T BLACK стойка для оборудования с штангой черная

Fotokvant CS-3250T BLACK стойка для оборудования с штангой черная

Fotokvant
Артикул: DAN-3817

Стойка Fotokvant CS-3250T Black для оборудования со штангой, черная.

Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки тяжелого оборудования весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Комплектуется перекладиной и дополнительной муфтой (грипхед). Максимальная высота стойки - 320 см. Цвет - черный.

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Для установки стойки в максимально устойчивое положение следует расставить ножки так, чтобы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Характеристики:

  • количество секций - 3 
  • максимальная высота - 320 см
  • минимальная высота - 150 см
  • максимальная грузоподъемность - 10 кг (на штангу до 2-3 кг)
  • материал - сталь
  • вес стойки - 6.2 кг
  • вес перекладины (стрелы) - 1.9
  • в сложенном виде размер стойки - 58х146.5 см
  • длина перекладины (стрелы) - 108 см
  • диаметр трубы перекладины - 16 мм
  • диаметр ножек стойки - 25 мм
  • диаметр секций стойки - 35,30,25 мм

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
-10 %
Godox X2T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X2T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X2T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Арт. DAN-8655
Godox X2T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 19 ч

Godox X2T-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Совместим с системой беспроводной синхронизации Godox X. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Nikon i-TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Nikon (совместно с приемником X1R-N).

-10 %4 890 ₽
4 400 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Арт. DAN-5572
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.

Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

410 ₽
В корзину
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Арт. MTG-0171
Tether Tools CUC33R15-ORG TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle 4.6m Orange кабель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Кабель TetherPro USB-C to 3.0 Micro-B Right Angle позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C-это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Одна из особенностей разъема - его симметричный дизайн, который позволяет подключать кабель любой стороной. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

6 200 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.