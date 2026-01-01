Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки

Арт. DAN-3856

Крепление Fotokvant FLE-03 для экшн-камеры.

Крепление может использоваться для установки экшен-камеры, дополнительного оборудования для операторов, включающих в себя свет, микрофон и т.д. Благодаря этому появляется возможность снимать фото и видео на охоте, соревнованиях (страйкбол, пентбол) и во время реконструкций боевых действий. Также, благодаря тому, что рядом с креплением для камеры расположена планка пикатини, есть возможность разместить рядом с камерой тактический фонарь или лазерный прицел. Крепление изготовлено из алюминиевого сплава. Вес - 0,1 кг.

