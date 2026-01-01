Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки

Для корректной работы с набором SpyderCAPTURE PRO владельцу потребуется фотоаппарат с возможностью подстройки автофокуса, программы Adobe Lightroom, Photoshop или Hasselblad Phocus, настольный ПК (ноутбук, нетбук) с достаточным разрешением и USB портом с питанием, оснащенный 24-битной (минимум) видеокартой. ПО работает без сбоев на Windows версии XP и выше, а также MacOS.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.