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Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки
Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки

Datacolor SpyderCAPTURE PRO комплект для калибровки

Datacolor
Артикул: DAN-3862

Комплект для калибровки Datacolor SpyderCAPTURE PRO.

Комплект инструментов для оптимизации цветопередачи включающий: SpyderCUBE, Datacolor SpyderLENSCAL, Datacolor SpyderCHECKR, Spyder4ELITE, провод для подключения колориметра Spyder4ELITE к компьютеру и необходимое программное обеспечение. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в кейсе.

Описание

Для корректной работы с набором SpyderCAPTURE PRO владельцу потребуется фотоаппарат с возможностью подстройки автофокуса, программы Adobe Lightroom, Photoshop или Hasselblad Phocus, настольный ПК (ноутбук, нетбук) с достаточным разрешением и USB портом с питанием, оснащенный 24-битной (минимум) видеокартой. ПО работает без сбоев на Windows версии XP и выше, а также MacOS.

Комплектация

  • Шкала нейтральных цветов SpyderCUBE с чехлом для переноски.
  • Цветовая мишень Datacolor SpyderLENSCAL.
  • Шкала Datacolor SpyderCHECKR.
  • Калибратор для монитора Spyder4ELITE. 
  • Провод для подключения колориметра Spyder4ELITE к компьютеру.
  • Необходимое программное обеспечение.
  • Мультиязычные руководства по эксплуатации к предложенному оборудованию.
  • Защитный металлический кейс для хранения и переноски набора.

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