Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок со шторками BD-07

Описание

Компактная и легкая аккумуляторная вспышка комплектуется двумя головками, которые формируют различные по своим качествам световые потоки. Ведущее число 60(м ISO 100 со стандартным рефлектором). Благодаря своим компактным размерам вспышка легко помещается даже в кармане.

В режиме TTL камера и вспышка будут работать вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию для объекта и фона (требуется использование синхронизатора системы Godox X).

Вспышка совместима с системой радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Прибор комплектуется мощным литий-ионным аккумулятором высокой емкости 14,4 В / 2900 мАч, который обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Он также поддерживает режим высокоскоростной синхронизации для съемки с выдержкой до 1/8000 с. Длительность импульса варьируется от 1/220 до 1/15380 с. Благодаря режиму Stable Color погрешность цветовой температуры составляет всего ±100К во всем диапазоне значений мощности.

Встроенный оптический датчик синхронизации позволяет вспышке работать в ведомом режиме, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного TTL импульса (S2).

Большой контрастный ЖК-дисплей и интуитивные кнопки управления помогут быстро и легко получить доступ к любой функции и контролировать все выходные параметры.

Для обновления программного обеспечения вспышка оборудована разъемом USB Type-C.

