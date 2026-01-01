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Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Godox
Артикул: DAN-3695

Импульсный моноблок Godox Witstro AD200Pro с поддержкой TTL.

Вспышка мощностью 200Дж, регулировкой мощности от 1/256 до 1/1 (9 стопов), длительностью импульса до 1/15380 с. Время перезарядки 0,01~1,8 секунд, стабильная цветовая температура с максимальным отклонением ±100 К во всем диапазоне изменения мощности, поддержка протоколов TTL мировых брендов с высокой совместимостью.

Описание

Компактная и легкая аккумуляторная вспышка комплектуется двумя головками, которые формируют различные по своим качествам световые потоки. Ведущее число 60(м ISO 100 со стандартным рефлектором). Благодаря своим компактным размерам вспышка легко помещается даже в кармане.

В режиме TTL камера и вспышка будут работать вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию для объекта и фона (требуется использование синхронизатора системы Godox X).

Вспышка совместима с системой радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Прибор комплектуется мощным литий-ионным аккумулятором высокой емкости 14,4 В / 2900 мАч, который обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Он также поддерживает режим высокоскоростной синхронизации для съемки с выдержкой до 1/8000 с. Длительность импульса варьируется от 1/220 до 1/15380 с. Благодаря режиму Stable Color погрешность цветовой температуры составляет всего ±100К во всем диапазоне значений мощности.

Встроенный оптический датчик синхронизации позволяет вспышке работать в ведомом режиме, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного TTL импульса (S2).

Большой контрастный ЖК-дисплей и интуитивные кнопки управления помогут быстро и легко получить доступ к любой функции и контролировать все выходные параметры.

Для обновления программного обеспечения вспышка оборудована разъемом USB Type-C.

Характеристики:

  • мощность - 200Дж
  • режим стробоскопа - есть (до 90 раз, 99Гц)
  • экспокоррекция (FEC) - ручной режим, брекетинг экспозиции ±3 ступени с шагом 1/3
  • режим синхронизации - HSS - высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, по второй шторке
  • режим отложенной вспышки - 0,01~30 секунд
  • режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) - есть
  • вентилятор - есть
  • звуковой сигнал - есть
  • лампа моделирующего света (LED) - есть
  • режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
  • индикация длительности импульса - есть
  • количество ведомых групп - 5 (A, B, C, D и E)
  • дальность действия (приблиз.) - 100м
  • количество каналов связи - 32 (1~32)
  • источник питания - литиевый аккумулятор (14,4В/2900мА)
  • количество срабатываний вспышки на полной мощности - 500
  • время перезарядки - 0,01-1,8с
  • индикатор уровня заряда - есть
  • энергосбережение - автоматический переход в спящий режим после 30 минут (приблиз.) бездействия
  • метод синхронизации - синхрокабель 3,5мм, разъем для дистанционного управления
  • цветовая температура - 5600±200 К
  • стабильная цветовая температура - ±100к во всем диапазоне регулировки мощности при использовании функции StableColor
  • размер - 172х54х75мм (без учета импульсной лампы)
  • вес нетто - 590 г (без учета импульсной лампы и аккумулятора)

Комплектация

  • Godox Witstro AD200Pro - 1 шт.
  • Головка с открытой лампой - 1 шт.
  • Головка с линзой Френель - 1 шт.
  • Рукоятка AD-E2 - 1 шт.
  • Аккумулятор - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Сумка - 1 шт.

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