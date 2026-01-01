Godox Witstro AD200Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Компактная и легкая аккумуляторная вспышка комплектуется двумя головками, которые формируют различные по своим качествам световые потоки. Ведущее число 60(м ISO 100 со стандартным рефлектором). Благодаря своим компактным размерам вспышка легко помещается даже в кармане.
В режиме TTL камера и вспышка будут работать вместе, чтобы рассчитать правильную экспозицию для объекта и фона (требуется использование синхронизатора системы Godox X).
Вспышка совместима с системой радиосинхронизации Godox 2.4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2.4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.
Прибор комплектуется мощным литий-ионным аккумулятором высокой емкости 14,4 В / 2900 мАч, который обеспечивает до 500 импульсов на полной мощности. Он также поддерживает режим высокоскоростной синхронизации для съемки с выдержкой до 1/8000 с. Длительность импульса варьируется от 1/220 до 1/15380 с. Благодаря режиму Stable Color погрешность цветовой температуры составляет всего ±100К во всем диапазоне значений мощности.
Встроенный оптический датчик синхронизации позволяет вспышке работать в ведомом режиме, срабатывая по первому ведущему импульсу (S1) или по основному с пропуском предварительного TTL импульса (S2).
Большой контрастный ЖК-дисплей и интуитивные кнопки управления помогут быстро и легко получить доступ к любой функции и контролировать все выходные параметры.
Для обновления программного обеспечения вспышка оборудована разъемом USB Type-C.
Характеристики:
- мощность - 200Дж
- режим стробоскопа - есть (до 90 раз, 99Гц)
- экспокоррекция (FEC) - ручной режим, брекетинг экспозиции ±3 ступени с шагом 1/3
- режим синхронизации - HSS - высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, по второй шторке
- режим отложенной вспышки - 0,01~30 секунд
- режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) - есть
- вентилятор - есть
- звуковой сигнал - есть
- лампа моделирующего света (LED) - есть
- режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
- индикация длительности импульса - есть
- количество ведомых групп - 5 (A, B, C, D и E)
- дальность действия (приблиз.) - 100м
- количество каналов связи - 32 (1~32)
- источник питания - литиевый аккумулятор (14,4В/2900мА)
- количество срабатываний вспышки на полной мощности - 500
- время перезарядки - 0,01-1,8с
- индикатор уровня заряда - есть
- энергосбережение - автоматический переход в спящий режим после 30 минут (приблиз.) бездействия
- метод синхронизации - синхрокабель 3,5мм, разъем для дистанционного управления
- цветовая температура - 5600±200 К
- стабильная цветовая температура - ±100к во всем диапазоне регулировки мощности при использовании функции StableColor
- размер - 172х54х75мм (без учета импульсной лампы)
- вес нетто - 590 г (без учета импульсной лампы и аккумулятора)