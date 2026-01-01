GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной

Описание

Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260 градусов, который способен заполнять большие пространства. Отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения.

Модификатор приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении. К другому, большему кольцу прикреплен держатель, который необходимо завести в скобу, сгибая при этом спицы. Таким образом каркас софтбокса из продолговатой формы превращается в усеченную сферу.

Остается расправить тканевый тент, который предварительно надевается на каркас, распределив швы на ткани вдоль спиц и для лучшего натяжения тента застегнуть липучки.

Прочный тканевый тент имеет усиление дна и надежные крепкие швы.

Белая рассеивающая ткань с высокой пропускной способностью практически не изменяет цветовую температуру и незначительно уменьшает мощность выходного светового потока.

Кольцо-адаптер съемное и закреплено на большом кольце каркаса. Предназначено для байонета Bowens. Благодаря этому софтбокс подходит к разнообразным осветителям.

Съемное кольцо может заменяться на кольцо-адаптер диаметром 143 мм для другого байонета (Broncolor, Elinchrom, Hensel, Profoto и др.), которое приобретается дополнительно.

Съемные 4-секционные тканевые шторки глубиной 70 см позволяют достичь еще большего контроля за светом. Шторки прикрепляются при помощи липучек к краю софтбокса, перераспределяют световой поток при помощи серебристой отражающей поверхности в нужном направлении и ограничивают нежелательную засветку.

Характеристики: