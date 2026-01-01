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GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной
GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной

GreenBean LanternBall 65BW софтбокс быстроскладной

GreenBean
Артикул: DAN-5723

Быстроскладной софтбокс GreenBean LanternBall 65BW.

Быстрораскладной сферический софтбокс для светодиодных осветителей и импульсных вспышек с байонетом Bowens. Диаметр - 65 см. Шторки - тканевые. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Описание

Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260 градусов, который способен заполнять большие пространства. Отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения.

Модификатор приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении. К другому, большему кольцу прикреплен держатель, который необходимо завести в скобу, сгибая при этом спицы. Таким образом каркас софтбокса из продолговатой формы превращается в усеченную сферу.

Остается расправить тканевый тент, который предварительно надевается на каркас, распределив швы на ткани вдоль спиц и для лучшего натяжения тента застегнуть липучки.

Прочный тканевый тент имеет усиление дна и надежные крепкие швы.

Белая рассеивающая ткань с высокой пропускной способностью практически не изменяет цветовую температуру и незначительно уменьшает мощность выходного светового потока.

Кольцо-адаптер съемное и закреплено на большом кольце каркаса. Предназначено для байонета Bowens. Благодаря этому софтбокс подходит к разнообразным осветителям.

Съемное кольцо может заменяться на кольцо-адаптер диаметром 143 мм для другого байонета (Broncolor, Elinchrom, Hensel, Profoto и др.), которое приобретается дополнительно.

Съемные 4-секционные тканевые шторки глубиной 70 см позволяют достичь еще большего контроля за светом. Шторки прикрепляются при помощи липучек к краю софтбокса, перераспределяют световой поток при помощи серебристой отражающей поверхности в нужном направлении и ограничивают нежелательную засветку.

Характеристики:

  • диаметр - 65 см
  • байонет - Bowens
  • цвет отражающей поверхности - серебро
  • форма - сфера
  • конструкция шторки - тканевая, на липучке
  • цвет отражающей поверхности шторки - серебро
  • размер упаковки - 84х19х19 см

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